大宗商品價續偏軟 反映市場憂經濟衰退

OPEC+每天減產擴至516萬桶

沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美（Saudi Aramco）（沙特：2222）行政總裁Amin Nasser表示，油價持續下跌是因為經濟逆風來襲，到處顯示經濟衰退的迹象，不過中國開始復蘇，而航空燃油需求也開始回升，對原油需求前景感到樂觀。總部位於巴黎的國際能源署（IEA）此前預計，原油供應將於下半年趨緊，屆時每天的原油需求將較供應量高出近200萬桶。

油組（OPEC）領袖沙特本周表示，自願將每日產量額外下調100萬桶的決定，由原定的7月，延長1個月至8月。俄羅斯亦表示，將在8月把每天石油出口量削減50萬桶。截至6月底，OPEC+每天減產366萬桶，佔全球需求的3.6%。最新的減產措施，意味OPEC+每天的減產幅度擴大至516萬桶。不過布蘭特原油價格迄今僅在略高於每桶75美元的低位徘徊。

經濟前景不明之際，工業金屬等大宗商品的價格，往往較採購經理指數（PMI）等經濟指標先行走低。數據分析公司Kpler資深大宗商品分析師Reid I'Anson表示，鐵礦和銅是評估全球經濟周期的晴雨表，也是建築和製造業的重要指標。目前很多經濟體的建築及製造業已陷入衰退，恐拖累經濟廣泛下滑。

分析：倘通脹轉弱 大宗商品或更多下行空間

中國近期部分經濟數據較預期弱，也為大宗商品價格增添壓力。美銀指出，由於建築行業轉弱，今年至今鋼鐵及鐵礦石平均價格按年跌16％。

標普道瓊斯指數公司大宗商品負責人Jim Wiederhold指出，由於潛在的經濟衰退，企業和消費者減少了需求，許多主要大宗商品價格在過去數月下跌，若通脹持續轉弱，大宗商品市場短期內可能出現更多下行空間。

（綜合報道）

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