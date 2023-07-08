美審計機構上月再來港查中概股

包括騰訊音樂滴滴等 規模大於首輪

PCAOB開展檢查，是中美去年簽署協議的一部分，即允許美國監管機構審查為中概股審計帳目的中港會計事務所。報道引述消息稱，最新一輪檢查的會計事務所包括羅兵咸永道、安永和德勤，而每間分別有三至四家上市公司客戶被選中。另外，報道指與去年首輪審查不同，PCAOB就他們發現的缺陷發布報告後，會計師保持高度警覺，準備提供更多詳細資料。據路透社表示，PCAOB、騰訊音樂娛樂、滴滴和網易，都不予置評。

PCAOB於今年5月提及，今年將繼續現場調查，目標是覆蓋到99%（按市值計算）由中港會計事務所審計的中概股。PCAOB主席Erica Williams指出，去年中美簽署協議有兩年期限，若中國開始限制美國監管機構調查，在美上市的中概股或面臨退市。

PCAOB主席：若限制調查 或面臨退市

去年審計達成協議後，約200家在美上市的中概股包括阿里巴巴（9988）、京東（9618）等，遭勒令退市風險大為減退。中證監會副主席方星海曾表示，在美上市的中概股退市風險大減，並支持企業境外上市。今年以來至少16家中國公司在美國上市，融資總額達4.6億美元。