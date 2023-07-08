港股連跌3日蒸發千點 成交近千億

昨日多達70隻藍籌下跌，佔恒指總數約88%，獨靠阿里巴巴（9988）單天保至尊。市場憧憬旗下螞蟻集團判罰後或結束整改，刺激該股逆市彈3.4%，為恒指提供52點貢獻。不過，在下半年首周，恒指累跌551點，跌幅約2.9%，國指本周也累跌約3.5%，而科指累跌僅0.2%。其他重磅科網股普遍向下，小米集團（1810）和網易（9999）均跌逾3%，美團（3690）回落1.2%，而騰訊控股（0700）則微跌0.06%，至326.6元。

分析：短線仍有下試空間

此外，摩根大通對內地天然氣股上半年業績轉持謹慎，雖然相信下半年天然氣量和利潤率將保持溫和復蘇，但將新奧能源（2688）及華潤燃氣（1193）目標價分別下調至100元及27.5元，並將評級由「增持」下調至「中性」，拖累燃氣股走低。新奧能源成跌幅最大藍籌，挫約7.7%，至84.8元，華潤燃氣收報24.75元，跌3.5%。

第一上海首席策略師葉尚志指，港股續尋底，大市成交量再放大至接近1000億元，似乎資金參與積極性有所提升，市場通過拋售把潛在沽壓釋放後，有助市場找到底部。目前，港股年內日均成交量1143億元，如大市成交量超過該金額，料潛在沽壓已有效釋放。至於量度技術超跌的指標，參考恒指9日RSI最新報32.06，仍未跌至低於30，技術超跌情况不算太嚴重，料恒指短線仍續有下試空間。