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內媒批高盛唱淡內銀報告不可取 存誤讀

標籤：高盛

【明報專訊】高盛早前發報告分析地方債對內銀負面影響，引來官媒《證券時報》批評。該報昨日指，報告基於「悲觀假設看空內銀基本面並不可取，很大程度上存在誤讀」，指銀行已積極壓降房地產風險敞口，也盡力化解隱性債務；報道並數算高盛過去十多年多次唱淡內銀股。高盛回應指並非假設地方政府債務違約，強調只是評估個別銀行影響。

高盛最近發表報告唱淡內銀股，下調工行（1398）、農行 （1288）等大型內銀評級至「沽售」。《證券時報》稱，高盛誤讀內銀基本面，報告提及招行（3968）的公司債券和影子信貸等風險引起的隱含損失率高達25%；平安銀行和招行擁有最大的房地產風險敞口，佔總資產的8%和6%；以及興業銀行「資產負債惡化」，都是以悲觀假設作前題的判斷。

高盛回應：非假設地方債違約

文章認為，去年內房行業的不良率仍處於風險敞口，上市銀行整體對公房地產不良率持續上行至4.3%以上。但從風險化解角度而言，銀行已積極壓降房地產風險敞口，對公房地產貸款和房地產業務非標準化資產，佔比均有不同程度下降。另外，文章指高盛過去十多年多次唱淡內銀，並質疑其預測與實際股價走勢有明顯偏差。

報道引述高盛最新回應，稱沒有假設地方政府債務違約，相反認為債務風險可控，指該研究報告只調整個別銀行評級，並非唱淡內銀行業。高盛續指，隨地方債務餘額繼續增長，料存量債務展期及新增債務都會面臨利率下行，以致銀行利息收入下跌。因此認為若地方債務被允許展期，則違約風險可控。