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外企最快11月納恒指 比重設限 分析：助吸沙特阿美來港上市

標籤：經濟

【明報專訊】恒生指數公司公布，經諮詢後決定外國公司符合納入恒生指數及恒生科技指數的資格，惟恒指公司亦為外國公司佔指數比重設有限制，任何改動將於11月進行第三季指數檢討時實施。目前在港上市的外國公司中，以市值逾1330億元的意大利企業普拉達（Prada）（1913）染藍機會較大。分析相信，相關改動有助加強港府以至港交所（0388）吸引沙特阿美等外國巨企，來港上市的吸引力。

恒生綜合指數中，市值最大的外國公司佔6隻，雖以Prada市值最高，但上半年日均成交只有5500多萬元，仍未算染藍大熱。來自俄羅斯的俄鋁（0486）現市值達495億元，但日均成交只有約130萬元；反而日均成交近1.3億元新秀麗（1910），問鼎藍籌席位的呼聲更高。

Prada新秀麗染藍機會較大

恒生指數公司指，根據外國公司被納入恒指候選資格諮詢總結，79%人士支持恒指重新定位為反映香港整體股市表現的指標。為回應部分回覆人士建議初期應採取較謹慎態度，對外國公司引入額外限制意見，外國公司的個別成分股於恒指比重上限為4%，為其他成分股比重上限8%的一半；另外國公司成分股於恒指合計比重上限為10%，即最多3隻外國巨企染藍又達上限即爆標，而科指處理手法將與恒指一致。

有分析認為，外國公司有望成為恒指成分股，或增加來港掛牌吸引力。港府近期積極與中東國家建立關係，而財政司長陳茂波曾披露港交所接觸沙特阿美，若果該股有興趣來港上市，將會提供協助。沙特阿美現市值高達2.08萬億美元，為全球市值第三大上市公司。

撤港資成分股25隻上限

此外，目前恒指中「香港」成分股數目固定為20至25隻，超過 90%回覆人士同意保留「香港」成分股數目下限20隻已足夠維持本地代表性，故將取消25隻上限。至於現時恒指選股7個行業組別獲逾90%回覆人士表示支持或中立而維持不變。

明報記者