美新職逾一年來首遜預期 6月增21萬 與「小非農」增50萬大相逕庭

市場衡量矛盾的就業數據，對利率感敏的美國兩年期國債孳息率劇烈波動，在數據公布後由5厘以上跌至4.9厘。美國10年期國債孳息率則維持在4厘以上。市場人士普遍認為，雖然非農職位增長遜於預期，但增幅仍繼續遠超配合美國勞動人口增長所需的每月7萬至10萬個職位增長，更重要的是時薪增長較市場預期強勁，不足以動搖美聯儲繼續加息的計劃。

續押注本月加息 11月概率降

芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch Tool）的數據顯示，交易員押注本月加息0.25厘的概率，維持在95%左右。至於在7月加息後，11月至少再加息0.25厘的概率，在數據公布後降至四成左右。相比周四「小非農」數據公布後，11月再次加息的概率升至接近五成。美股3大指數早段個別發展，道指微跌，納指微升。美國進入暑期駕駛旺季帶動原油需求，國際油價午夜前升約1%。

美國6月失業率由5月的3.7%下滑至3.6%，繼續在接近50年低位徘徊，反映就業市場持續緊俏。資產管理公司Premier Miton的投資總監Neil Birrell指出，經濟衰退理論上不可能在失業率低迷的情况出現，反映部分投資者預期潛在的經濟衰退將促使美聯儲減息的情况暫時不會出現。

緊俏的勞動力市場，令薪酬增幅居高不下。美國6月工人時薪按月增長0.4%，增幅與5月上修後的增幅持平，較分析師預期高出0.1個百分點。

按年計算，時薪增長連續3個月維持在4.4%，較分析師預期高出0.2個百分點，預示工資增長帶來的通脹升幅，仍將高於美聯儲的2%目標。

聯儲加快縮表 6月資產減870億美元

駐芝加哥的畢馬威（KPMG）首席經濟學家Diane Swonk指出，工資壓力實際上加劇，「我仍然預計，在這種經濟勢頭及持續的工資增長壓力下，今年至少會加息兩次」。美聯儲6月的議息會議紀錄顯示，官員預計今年仍要再加息兩次。

市場聚焦加息步伐之際，美聯儲也在加快縮表。根據美聯儲公布的資產負債表數據，美聯儲總資產在6月減少870億美元。自3月美國地區銀行危機爆發的15周以來，美聯儲的資產負債表已減少4350億美元資產，是歷來規模最大的15周降幅。美聯儲資產負債表目前規模為8.298萬億美元，是2021年8月以來最低水平。

（綜合報道）

[國際金融]