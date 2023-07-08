moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

日圓先生料明年匯價跌穿160

【明報專訊】有「日圓先生」之稱的日本財務省前官員榊原英資指出，隨着美、日貨幣政策分歧擴大，日圓兌美元可能較現水平再貶值10%以上，到明年有可能跌穿160，失守去年10月逼近152水平的逾30年低位。日圓兌美元昨升至143.6；每百日圓兌港元升至5.47算。 

估明年下半年收緊幣策

隨着美聯儲接連放鷹，美、日利差預期擴大，投資者持續沽出日圓，買入美元。今年以來，日圓兌美元已貶值9%，是表現最差的G10貨幣。去年曾準確預測日圓兌美元跌至150水平的榊原英資表示，若日圓兌每美元跌穿160，日本當局「可能會試圖干預」。日本政府及央行去年動用了650億美元支撐日圓匯率。

榊原英資預期，在日本央行收緊政策前，日圓仍可能持續受壓。不過他表示，若日本經濟如預期般過熱，日本央行明年可能會收緊政策。他估計日本央行有可能會在明年下半年改變貨幣政策，放棄負利率及孳息率曲線控制（YCC）政策。

不過日本央行官員近期仍一再強調寬鬆政策的必要。日本央行副行長內田真一接受共同社訪問時稱，「完全不急於加息」，重申將維持大規模貨幣寬鬆政策。他指出，當前難以預見能夠實現通脹率穩定於2%的目標，如果改為收緊貨幣政策，那麼實現2%通脹目標的風險將大得多。日本央行行長植田和男此前亦表示，一旦通脹可望持續穩定於2%的目標，央行才會放棄YCC政策，並開始縮減資產負債表。

（綜合報道）

[國際金融]