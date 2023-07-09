moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

美股連跌3日 市場料月底加息機率達93%

【明報專訊】雖然上周五公布的美國6月非農就業職位增加20.9萬個，較周四公布的「小非農」ADP私人就業職位增長近50萬個的火熱數據相反，不過平均時薪按月上升0.4%，高於市場預期的0.3%，仍被市場視為支持加息的數據。美股連續3日下跌，標指收報4398點，下跌0.29%，納指收報13,660點，下跌0.13%，道指收報33,734點，下跌0.55%。

綜合全周，納指跌0.92%，標指跌1.16%，道指跌1.96%，扭轉上周上升。沙特阿拉伯上周一宣布將每日減產100萬桶原油計劃延長至8月，對市場供應影響開始顯現，推高北海原油價格，上周五標指能源股ETF（美：XLE）上升2.15%，紐約期油上升2.6%，報每桶73.67美元，創兩周新高。

大型科技股回調，微軟（美：MSFT）跌1.19%，蘋果（美：AAPL）跌0.59%，醫藥股下挫，禮來（美：LLY）跌2.4%，默沙東（美：MRK）跌2.46%。

花旗料7月及9月會議均加息

據芝商所FedWatch工具顯示，市場預期聯儲局本月底加息0.25厘的機率高達93%，9月再加0.25厘的機率則有24%，花旗經濟師Veronica Clark預計未來兩次會議均會加息，她指6月就業數據仍然非常強勁，聯儲局關心工資再次回升，以及失業率情况。另外，貝萊德全球首席投資策略師李薇表示，美股公司本周開始公布第二季季績，市場對經濟衰退的擔憂繼續佔據主導地位。

不過，芝加哥聯儲銀行行長Austan Goolsbee周五表示，6月數據顯示就業市場正在放緩，聯儲局正在邁向更加可持續的步伐，處於降溫通脹同時避免觸發衰退的「黃金路徑」。不過，他指出，幾乎所有公開市場委員會成員均預期今年內再加息一至兩次，下半年任何一次會議都有可能加息。