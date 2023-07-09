美股連跌3日 市場料月底加息機率達93%

綜合全周，納指跌0.92%，標指跌1.16%，道指跌1.96%，扭轉上周上升。沙特阿拉伯上周一宣布將每日減產100萬桶原油計劃延長至8月，對市場供應影響開始顯現，推高北海原油價格，上周五標指能源股ETF（美：XLE）上升2.15%，紐約期油上升2.6%，報每桶73.67美元，創兩周新高。

大型科技股回調，微軟（美：MSFT）跌1.19%，蘋果（美：AAPL）跌0.59%，醫藥股下挫，禮來（美：LLY）跌2.4%，默沙東（美：MRK）跌2.46%。

花旗料7月及9月會議均加息

據芝商所FedWatch工具顯示，市場預期聯儲局本月底加息0.25厘的機率高達93%，9月再加0.25厘的機率則有24%，花旗經濟師Veronica Clark預計未來兩次會議均會加息，她指6月就業數據仍然非常強勁，聯儲局關心工資再次回升，以及失業率情况。另外，貝萊德全球首席投資策略師李薇表示，美股公司本周開始公布第二季季績，市場對經濟衰退的擔憂繼續佔據主導地位。

不過，芝加哥聯儲銀行行長Austan Goolsbee周五表示，6月數據顯示就業市場正在放緩，聯儲局正在邁向更加可持續的步伐，處於降溫通脹同時避免觸發衰退的「黃金路徑」。不過，他指出，幾乎所有公開市場委員會成員均預期今年內再加息一至兩次，下半年任何一次會議都有可能加息。