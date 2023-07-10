瑞士寶盛：美年底料減息 美股下半年看俏

明報記者 葉創成

雖然美股上周下跌，惟今年以來累積表現仍然強勁，例如納指及標指迄今便分別上升30.51%及14.57%，均跑贏MSCI全球指數期內12.35%的升幅，與恒指同期下跌7.15%（見圖1）比較更屬天壤之別，不少投資者對美股的強勢均感到難以理解，瑞士寶盛三大專家就此有精闢的分析，值得讀者留意。

Laxminarayan指出，雖然美國今年以來通脹高企，聯儲局繼續加息，GDP增長按年亦放緩，但市場總是向前望的，目前股市走勢反映的是6個月後、即明年初經濟及企業盈利，而該行預期聯儲局現時不單已完成是次加息周期，而且年底便會開始減息0.25厘，明年上半年再減息1厘，聯邦基金利率上端明年6月便會回落至4厘，標指成分股企業盈利雖今年按年下跌3.5%，明年及後年將轉跌為升，分別漲11%及10.6%，故Laxminarayan認為美股今年以來的強勢屬十分合理，他比喻說：「目前市况恍如投資者在電視畫面上看到狂風暴雨，於是便打開雨傘，但其實狂風暴雨是昔日的片段，現時室外陽光普照。」

料美住宅租金增長快速回落

市場對於美國息口預期頗分歧，關鍵是對當地通脹會否迅速回落有不同看法，Laxminarayan對通脹受控十分樂觀。Laxminarayan解釋，住屋成本佔美國消費物價指數（CPI）比重達三分之一，而住房成本的重要領先指標──全國住宅租金指數（The Apartment List National Rent Index），在最近按年增長率已回落至0.9%，預示CPI中的住屋成本在未來一年至一年半增長率也會快速回落（見圖2），指這對壓抑當地通脹將有很大幫助，再加上其他因素，他估計本周公布的上月CPI數據便會顯著回落，支持聯儲局本月不再加息。

在上期《Money Monday》封面故事，黑石集團私人財富管理部門高級董事總經理及首席投資策略師Joseph Zidle指出，從集團投資的數以十萬個美國住宅單位最新續租情况可見，租金按年上升速度已經放緩，預料這會在官方之後公布的數據反映出來，這亦與Laxminarayan上述預測一致。

領先指標預示美薪酬升幅放緩

不過，美國通脹能否真正受控，最重要是要看當地就業市場會否降溫，從而令打工仔薪酬增幅回落，對此瑞士寶盛Mark Matthews亦十分樂觀。Matthews指出，美國打工仔轉工帶來的薪酬上升幅度近月已顯著回落（見圖3），而且另一薪酬增長領先指數──臨時工數目按年增長率已跌至負值，這現象在2001年、2008年及2020年經濟衰退開始時才會出現。

Matthews亦預期美國經濟在未來一段時間可能出現衰退，但他強調，經濟衰退幅度料不會如2008年金融海嘯時般強勁，更可能是類似1990年代初期的輕微經濟衰退，當時背景亦與目前相似——雖然息口高企，但整體經濟表現不差，除非是地產發展商，否則不會感受到經濟衰退。

明年美總統大選 料影響聯儲局政策

即使美國通脹回落可期，但個別投資者認為， 聯儲局最重視的通脹指標──核心個人消費支出（PCE）在5月按年增長率仍高達4.6%的情况下，要它短期內回落至當局2%的政策目標並不容易，因此「美息在未來一段較長時間也會處於較高水平」（higher for longer）。

Laxminarayan表示，聯儲局的政策目標並非一成不變，而他認為要考慮政治因素，尤其明年便是美國總統大選年，而且上季一連串的民意調查顯示，現屆總統、民主黨拜登與上屆總統、共和黨特朗普的支持率十分接近，特朗普甚至輕微領先於拜登。在上述背景下，Laxminarayan相信聯儲局在制定貨幣政策時會十分小心，確保不會出現政策錯誤令經濟深度衰退，因為歷史數據顯示每次經濟深度衰退都會令現屆總統連任失敗，他表示：「從制定政策的角度來說，聯儲局官員採取任何行動也會十分關注所帶來的政治影響，因此他們會十分小心。」

華府明年付利息恐超國防開支

由於現時美國國債規模高達31.4萬億美元，Laxminarayan認為，在此情况下，聯儲局若維持如此高息，最吃虧的便是美國政府本身，因為當局明年將因此需要支付近1萬億美元的利息開支，甚至較國防開支更高，這樣的話，國會議員明年在聽證會上料會炮轟白宮官員怎麼可以容忍利息開支高於國防開支：「背景便是聯儲局2021年3月開始大幅加息，既然這麼多迹象已證明經濟放緩、通脹回落、就業市場擴張速度亦已減慢，為何仍要維持如此高息？」他相信明年便會競逐連任的總統拜登不會希望此情况出現。

綜合上述分析，Laxminarayan預測，聯儲局在今年5月加息後，已完成是次加息周期，今年12月、明年1月、3月、5月及6月均會減息0.25厘，令聯邦基金利率上端於明年中回落至4厘，這亦是近月美股反覆回升的原因：「股市走勢往往反映的是6個月後的經濟情况及企業盈利，我們認為，目前市場正在歡迎明年上半年的減息周期及企業盈利回升周期。」

美已完成加息周期

標指上周五收報4398點，不單較去年10月低位3491點回升逾兩成，技術上已踏入牛市；而且標指已修復去年1月高位約4819點跌至10月低位3491點下跌1328點一半（約664點）的跌幅（3491點+664點=4155點），Matthews引述1956年以來的數據，指過去67年標指曾有15次出現類似的情况，而在12個月後錄得升幅的機率達100%。

Laxminarayan總結，美股是全球最大股票市場，往往亦是全球最多賺錢機會的股票市場，目前瑞士寶盛繼續看好美股，指即使美股下半年表現可能不及上半年，但仍有可能為投資者帶來理想回報。

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[封面故事]