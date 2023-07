花旗廖嘉豪：息差優勢減 美匯料續跌

廖嘉豪在是次專訪中指出,根據綜合美國製造業平均時薪(Average weekly hours in manufacturing)、平均每周首次申領失業救濟金人數(Average weekly initial claims for unemployment insurance)、製造商於消費品及原材料新訂單(Manufacturers' new orders for consumer goods and materials)、ISM新訂單指數(ISM Index of New Orders)、製造商於非軍事及不包括飛機的資本品新訂單(Manufacturers' new orders for nondefense capital goods excluding aircraft orders)、新私人住宅建築許可(Building permits for new private housing units)、標指、領先信貸指數(Leading Credit Index)、10年期國債孳息率與聯邦基金利率差距(Interest rate spread of 10-year Treasury bonds less federal funds rate)及平均消費者對商業情况期望(Average consumer expectations for business conditions)等10項數據組成的美國經濟領先指標指數(US Index of Leading Economic Indicators)近月按年跌幅擴大(見圖1),預示經濟面臨頗大壓力,不會強勁增長,通脹亦會繼續回落,而該行預期當地失業率在未來一兩年將由目前的3.7%升至5%。

美生產力下跌 超額儲蓄回落

廖嘉豪解釋,美國就業市場近年出現最大的問題是,即使工人工作時間增加,即企業薪酬開支上升,但每小時平均產出卻不升反跌(見圖2),意味着生產力下降,這將會為企業盈利帶來壓力。他認為,目前美國就業市場尚未惡化,原因是企業即使暫時生意轉差,但擔心裁員後難以重新招聘,故出現「勞動力囤積」現象,但隨着生意愈來愈差,企業利潤被嚴重壓縮,始終也會裁員,失業率遲早也會上升。

美國在2020年首季爆發新冠疫情後,經濟陷入衰退,政府因此向每名居民派錢刺激經濟,不少人因疫情難以外出消費,出現超額儲蓄(excess saving),而當地2021年走出疫情以來,經濟及消費復常,超額儲蓄佔GDP比例已由高峰期約10%回落至今年5月約6%,該比率已低於英國、歐洲多國及日本,故此廖嘉豪認為,日後美國勞動市場轉弱,當地居民亦難以再藉超額儲蓄撐起消費,這也是當地經濟另一隱患。

美經濟放緩 或現輕微衰退

綜合上述分析,即使美國GDP首季增長2%,惟廖嘉豪預測在餘下三季會放緩,個別季度更可能出現輕微衰退,他亦引述聯儲局在上月議息會議的點陣圖預測,美國失業率在今年底、明年底分別升至4.1%及4.5%、即就業市場轉差的情况,明年便會減息1厘,在此前提下,他估計美匯指數在未來6至12個月繼續轉弱,目標價為96.81。

廖嘉豪表示:「預測美匯指數後市,不單要看美國的情况,亦要看其他地區,之前美元強勢是因為息差因素,不過,目前環球利率中,新西蘭及加拿大利率分別達5.5厘及4.75厘,在此背景下美元息差優勢已收窄;而且根據點陣圖的預測,美國明年及後年都會減息,原因是經濟支持不到目前的高息,我覺得減息預期現已植根於市場,除非美國經濟下半年大幅優於預期才可以扭轉此預期,而出現此情况的機率比較低,故此美元匯價在未來6至12個月仍會偏弱」。

(本網發表的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[封面故事]