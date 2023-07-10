速騰攻激光雷達 銷售成本急升

撰文 旻晞

摩根大通及華興資本為速騰是次來港上市的聯合保薦人。速騰總部位於深圳，公司成立於2014年，是一家智能激光雷達系統研發產銷企業，其產品、方案主要應用於汽車行業，以及機械人（如農業機械人及檢測機械人等）；策略股東包括富途、菜鳥等。根據灼識諮詢的資料，截至2023年3月31日，速騰是唯一一家同時實現激光雷達硬件量產；專有芯片驅動掃描、傳輸、接收及處理系統商業化；以及感知軟件商業化的激光雷達公司。

方案主要瞄準汽車業及機械人

其實激光雷達的應用可能比我們想像中更為普及，尤其自動駕駛技術已逐漸投入市場，令有關產品方案的市場規模愈做愈大。按同一資料，按銷售總額計，全球激光雷達解決方案市場規模預期將以78.8%的複合年增長率，從去年的120億元（人民幣，下同）增至2030年的1.25萬億元。當中汽車行業將為最重要市場，預料2030年全球汽車行業便佔去激光雷達解決方案市場的八成。

而速騰早於汽車行業佈局，按2022年銷量計，其激光雷達產品已獲中國前十大汽車整車廠中的九家選用；截至2023年3月31日，已獲得車載激光雷達解決方案市場中總定點車型的近一半，並已為21家整車廠和一級供應商中的7家，實現了9款車型的標準作業程序（SOP），亦已與全球200多家汽車整車廠及一級供應商建立合作關係。豐田、比亞迪（1211）、吉利（0175）、上汽集團、小鵬（9868）、阿里巴巴（9988）、Nvidia（美：NVDA）等等都是其合作伙伴。

集團截至2023年3月31日，集團已服務約2000家機器人及非汽車行業客戶。且論收入，集團最大單一客戶收入佔比由2020年的17%降至去年的10%；同期首五大客戶收入佔比維持於三成左右，未構成客戶高度集中風險。

目前其收入仍主要以中國市場為主，過去3年收入佔比一直保持八成以上，惟近年來自美國市場收入亦急促上升。集團從2018年開始將業務擴展至美國及其他海外市場。當中來自美國市場的銷售額佔同年總收入由2020的2.2%，攀升至去年的14.3%，主要是集團2021年開始向一家北美汽車整車廠交付量產產品，令美國市場收入突然增加。

硬食半導體供應緊張 毛利受損

論收入，速騰過去3年的收入分別為1.71億元、3.31億元及5.3億元，複合年增長率為76.14%；可見集團仍在前期的高速階段。既然在前期發展，則各投資者都早有心理準備，虧損是常態，作為一新科技產品開發企業，速騰過去3年研發開支分別佔總收入的47.7%、40.2%及57.7%。

不過對速騰來說更重要的打擊，是去年的是2021年至2022年的全球半導體供應鏈緊張。由於要確保生產不中斷，即使半導體價格因供應緊張而直線上升，速騰亦要「硬食」，導致去年其銷售成本大增，存貨成本亦上升；另一方面，集團指由於要維持價格競爭力而沒有提高產品售價，故導致集團去年在毛利層面已由盈轉虧，錄得毛損4000萬元，而2021年集團毛利為1.4億元，且2020年及2021年毛利率其實一直保持於42%左右。

上述情况其實反映速騰即使於行業上佔有領先地位，但不代表其擁有較強的議價能力，能把銷售成本轉嫁至客戶，一來是行業仍存有相當競爭，二來是其下游、亦即客戶大部分為各大型汽車集團，可以想像提價的空間不會太大。

對手禾賽美上市後股價急挫

事實上，論行業競爭，速騰於國內的主要競爭對手之一：禾賽科技（美：HSAI），早於今年2月成功赴納斯達克上市，成為國內激光雷達第一股，不過上市後股價表現認真一般，既未有隨同期美股上升，反而累計下跌超過40%。其實論收入規模，禾賽更勝速騰，過去3年收入分別達4.16億元、7.2億元及12.03億元，複合年增長率為70.13%、甚至期內虧損水平亦較速騰溫和，分別為1.07億元、2.45億元及3.01億元，累計虧損6.5億元、相較速騰的近40億元、又或累計經調整虧損7.3億元為少，難度資本市場未太受落有關行業？

速騰於2020年的激光雷達產品銷量為約7200台，增加至2021年的約16,300台，並進一步增加至2022年的約57,000台。集團目前有兩個自營工廠：紅花嶺工廠及石岩工廠，集團未來亦可能會延攬其合資企業立騰來製造激光雷達產品。是次來港集資，約有65%資金將用作研發、持續建立優化產品管線及提升製造、測試及驗證能力。

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