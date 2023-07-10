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內地公布私募基金條例 倡服務實體經濟

標籤：經濟

【明報專訊】為鼓勵私募基金行業規範健康發展、發揮服務實體經濟，以及促進科技創新，國務院總理李強簽署國務院令，公布《私募投資基金監督管理條例》，條例共有7章62條，將於今年9月1日起施行。

實施分類監督 管理人須登記

條例明確列出適用範圍，國務院證券監督管理機構對於創業投資等股權投資，或證券投資等不同類型的基金，實施差異化監督管理。並根據基金管理人的業務類型、資產規模、持續合規情况、風險控制情况和服務投資者能力等，實施分類監督管理。

基金管理人及託管人義務要求方面，規定管理人應依法向國務院證券監督管理機構，所委託的機構履行登記手續或明確註銷登記。條例列明管理人應持續符合的要求、管理人及託管人的職責，以及需遵守的行為。

資金募集和投資運作方面，規定管理人應當自行募集資金，不得委託他人募集資金；不得為單一融資項目，以設立多個私募基金等方式，突破法律規定人數限制；不得向合格投資者以外的單位及個人募集或者轉讓；不得將私募基金份額或收益權拆分轉讓等方式，降合格投資者標準；基金財產不得用於經營或者變相經營資金拆借及貸款等業務。

對創業投資基金方面作出特別規定，限制創業投資基金投資範圍限於未上市企業；以及不得使用槓桿融資，但國家另有規定的除外。此外，條例亦規定境外機構不得直接向境內投資者，募集資金並設立私募基金；管理人在境外開展私募基金業務活動，應符合國家規定。