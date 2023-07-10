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富衛：主攻中長期產品 受高息影響較少

標籤：經濟

【明報專訊】利率持續高企，不少銀行提供3至4厘的港元定期存息，對儲蓄保險吸引力難免下降。富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅表示，高息對主力銷售短年期儲蓄產品的保險影響較多，不過他們主力於以十年計的中長期投資計劃，投資目標與定期存款不同，所受影響較少。為應對加息周期，他們今年多推出分期繳付保費產品，包括分紅險、全保證回報保險等，而高息提高投資收益，可提供更佳保費折扣，所以即使在保費融資減少下，分期繳付產品的保費也有增長。

壽險公司另一重要業務為醫療保障，余栢堅表示今年醫療產品會以家庭保障為焦點，4月時推出的危疾保險，受保人的父母和子女不需回答醫療核保問題和驗身都可受保，他指不少人難為父母購買保險，除了因為年齡未必可以通過核保，他們亦對驗身抗拒，產品在推出後有不錯反應。

新自願醫保可不分細項賠償

自願醫保方面，余栢堅表示自2019年4月計劃推出至今年3月，自願醫保保單數目每年平均增加124%，年度化保費每年平均增加126%。4年以來，他們為業內推出最多產品的險企，以細化市場切合不同渠售渠道和客戶需要。目前新式的自願醫保保單可做到不分細項賠償，他指仍有不少客戶持有保障較少的舊式保單，有提高保障的需求，因此自願醫保仍有發展空間。

隨着本港與內地通關復常，富衛今年首季內地訪客投保相關年度化保費，為去年同期的104.3倍，高於行業的48.73倍，余栢堅表示疫情3年來該行擴展代理和銀行保險和數碼平台渠道，加上內地客回歸，對今年保持增長有信心。