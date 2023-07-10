罕王：西澳金礦料最快2025年量產

生產峰值有望達20萬盎司黃金

邱玉民稱，Mt Bundy金礦原本屬於一澳洲上市公司，罕王於2014年入股後，適逢2018年金價較低時集團參與該澳洲公司私有化，繼而在2020年疫情期間進一步購進該澳洲公司餘下20%股權，估計累計投資約1億澳元。為配合生產所需，他料該項目的淨水處理廠、電網連接連同勘探所需費用約500萬澳元，今年餘下時間集團只約需投入100多萬澳元，並已經跟當地銀行洽商商業貸款融資。

待Mt Bundy的考察調研會在8月底時完成，邱玉民稱，該項目便進入18個月建設期，估計可在2025年量產。現時項目資源總量超過300萬盎司黄金；儲量則較早年收購時翻了8倍，增至150萬盎司；品位約每噸石可生產0.9克。他料金礦建成後可達峰值年產量。根據較早前公告，該項目的生產峰值有望達20萬盎司黃金。

指盈利空間大 或投產兩年後回本

他估計，該礦營運首五年，每盎司生產成本可控制在1000美元以下，比當前金價1960美元為低，因此認為盈利空間較大，可望在投產兩年多一點時間便回本。他更說，隨着美國加息接近尾聲，金價有望復漲。同時，由於全球黃金供應不多，近年亦未有發現重大金礦，在種種因素支持下，均有利金價進一步上漲。

由於Mt Bundy礦場佔地1400平方公里，已開採面積只佔數平方公里，因此他說，集團會進一步去勘探，料明年底有結果。現時在Mt Bundy礦場附近其他項目尚發現鋰、青鋅等資源，他亦預料在Mt Bundy可能發現其他資源。同時該集團亦會評估西澳洲其他礦業項目投資機會。