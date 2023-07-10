moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

王良享：息口推升貨幣也有盡頭之時

【明報專訊】自從去年3月16日至今，美國聯儲局一共加息5厘，美匯指數從當時的98.25一度上升至114水平，累升16%。去年11月開始，美國聯儲局開始營造一個利率可能差不多見頂的氛圍，美元強勢結束，美匯指數回跌至現在的102.3水平，即回跌10%。

美10年內國債利息料增至11萬億

傳統智慧告訴我們，那個國家加息，匯價就上升。今年上半年，主要貨幣中，加息預期仍強，通脹仍8.7%的英國，其貨幣英鎊表現最好，兌美元的升幅為5.1%；在通縮邊緣、仍在減息當中的中國，其貨幣人民幣跌5%；堅持通脹將於年底回落2%以下而不加息的日本，其貨幣日圓對美元下跌9.2%。

沒錯，通脹上升，居高不下，令央行不停加息，吸引游資來做存款套息，短期可令匯率上升；但通脹上升而高企，亦代表其貨幣在當地的購買力下降，因此，利率上升對貨幣匯價影響不可只看表面。此外，加息令政府債務的利息成本上升。以美國為例，根據國會預算辦公室研究，美國此輪加息後，10年內國債利息將從每年4760億美元上升至1.4萬億美元（10.92萬億港元）。簡單地理解，美國國家債務現時為32萬億美元，若利率上升2厘，每年利息支出就增加6400億美元。美國聯儲局在對抗通脹後，很快就需要接受來自財政部要求減息以降低成本，長期利淡美元。

新西蘭央行自2021年10月已經開始加息，累積加幅為5.25厘，紐元兌美匯價卻從0.7下跌0.62水平。究其原因，就是加息對經濟的負面影響有直接的關係，新西蘭國內生產總值於2021年10月加息後立刻於該季度出現負增長，去年第四季與今年首季，更因為風災及水災令經濟陷入技術性衰退。因此縱然美元回跌，紐元於65美仙水平見頂。

同樣地，英國通脹高企令市場憧憬英倫銀行可能需要加息至6厘以上，間接支持英鎊匯價。但是加息對英國經濟的負面影響已浮現，Halifax報告指出6月份英國房價下跌2.6%，為12年來最快下跌速度，過去兩季英國增長均只0.1%，6厘以上的利率幾乎肯定將英國經濟推向衰退，因此英鎊1.3應該見頂。

加息損英紐德經濟浮現

歐元區經濟與英國實乃難兄難弟，只不過因為去年第四季儲存足夠天然氣避免了衰退，不過德國的GDP已經連續兩季出現負增長，又要應付沉重軍費，歐元恐難反彈至1.14以上的俄烏戰爭前水平。

反而日圓已經出現超賣現象，今年春鬥工資增長達3.8%及核心消費物價高企於3.2%的今天，央行仍堅稱日本通脹是暫時性的，年底將回跌2%誤導市場，日圓兌美元145見底。

加元的匯價在大國中最穩定，相信繼續堅挺。受惠淨移民大幅回升，第一季度加拿大GDP增長高達0.7%，油價相信亦已於66美元見底，支持加元繼續做好。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[王良享 政經良謀]