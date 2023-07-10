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善用月餅早鳥優惠 近半價埋單

【明報專訊】端午節過後，各商戶隨即推出月餅早鳥優惠，搶佔中秋月餅市場，部分優惠折扣可超過六折。近期百物騰貴，若有送贈月餅予親友的需要，以早鳥優惠價先行購買月餅券，購買時選用可提供較高現金回贈的信用卡結帳，將有望慳得更多。

明報記者 劉敬華

近期不少商戶已積極推出月餅早鳥優惠，但要留意即使是同一餅店，不同月餅的折扣優惠也可不同。一般而言，新產品或較受歡迎產品的折扣優惠相對較少。以榮華為例，由即日起至8月5日，該店的各款月餅優惠最多可見五二折，其中雙黃白蓮蓉月餅的優先價為206.5元，約為其原價398元的五二折；而新產品十二肖「如兔」月餅的優先價為198元，約為其原價298元的六六折。

受歡迎或新產品折扣較小

是次格價嘗試以同一款月餅──雙黃白蓮蓉月餅進行比較，約只比較折扣，以聖安娜的五二折最抵，東海堂的五七折優惠最少，若比較折實價，即以東海堂的201元最低，美心的222元最高。

當然選購月餅的考量，價格及折扣均為其次，始終是以個人口味或喜好為先，若能趁心水餅店推出早鳥優惠，再配以能提供較高現金回贈的信用卡結帳將可節省更多。

現時市場上的信用卡均能提供現金回贈，但要留意信用卡或會因應不同消費類別，又或指定商戶，提供不同的現金回贈比率。不同消費類別方面，以花旗銀行的Citi Cash Back信用卡為例，該信用卡就本地食肆簽帳及本地酒店簽帳提供2%的現金回贈，而其他本地簽帳的回贈比率則為1%。

配合信用卡回贈慳更多

部分信用卡會為指定簽帳類別提供較高現金回贈，惟持卡人需事先選定可獲優惠的簽帳類別。以恒生全新MMPOWER World Mastercard為例，該卡提供5個自選簽帳類別，分別為手機支付、餐飲、旅遊及海外簽帳、電子產品，以及休閒娛樂等，登記時在5個簽帳類別中自選兩個，相關的合資格簽帳可獲5% + FUN Dollars，該卡另設網上簽帳5% + FUN Dollars回贈，此項回贈則毋須登記。

至於指定商戶方面，以渣打Smart信用卡為例，以該卡於百佳、屈臣氏、莎莎、759阿信屋、HKTVmall及OK便利店等指定商戶消費全年可獲5%現金回贈，其他合資格簽帳的回贈比率則為0.56%。還要留意的是，即使回贈有多吸引，也要留意信用卡是否需要支付年費，又或是否每年簽帳滿指定金額便可獲得豁免年費。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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