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梁振輝：貨幣走勢看相對息差

【明報專訊】2022年以來多地央行採取加息行動，收緊貨幣政策以壓抑通脹升温，經過一年多的時間，通脹雖然較高位回落，但仍然和央行目標距離甚遠，故近月多地央行官員的言論及議息時的取態均偏向鷹派，意味仍然有機會採取進一步的加息行動。

正如美聯儲在上月中議息時決定暫停加息，但會議紀錄反映大部分官員仍然支持繼續加息，加上美國近期的經濟數據表現偏強，市場相信本月底的美國聯儲局公開市場委員會加息25個基點的機會甚大。

巿場對英鎊太樂觀或隨時調整

有意見認為央行加息的話將會利好該國貨幣的表現，這一說法並不全面，因為貨幣走勢主要是根據相對的表現，即是美元上升，大家要問的是兌哪一隻貨幣上升，以今年上半年為例，美元兌日圓大幅上升逾9%，但美元兌歐元及美元兌英鎊均下跌，所以單單看美國加息而買入美元，有一定風險。

投資者要注意的不止是美國會否加息，更要留意其他地區的央行取態，最準確的說法是留意兩國的息差，以美元兌英鎊為例，今年上半年美國加息3次共0.75厘，但同期英國加息4次共1.5厘，所以英鎊上半年兌美元上升也配合了息差的走勢。

投資市場過去的表現並不反映將來，雖然英鎊上半年偏軟，但現時市場對英國的加息預期甚高，預期有機會再加息1厘之上，在經濟表現存在暗湧下，我們認為市場的預期過分樂觀，一旦修正或會為英鎊帶來調整壓力。

渣打香港財富管理投資策略主管

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[梁振輝 匯市前瞻]