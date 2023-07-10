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法興證券：80元有支持 阿里牛65577

【明報專訊】恒指過去一周先升後跌，反彈受制50天線約19,400點，上周四跌穿近期橫行整固區底18,700點支持，逐步下試18,000點心理關口。恒指牛熊證資金流方面，截至周三的5個交易日，恒指牛證合共錄得2630萬元資金淨流入，顯示有資金流入好倉，恒指熊證則累計約3786萬元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。

個股產品資金流方面，截至周三過去5個交易日，阿里巴巴（9988）相關認購證及牛證合共錄得2996萬元資金淨流入。目前市場上較活躍的阿里認購證為行使價約87元至100元附近的中期及中長期價外條款，實際槓桿約6倍至9倍。技術上，阿里股價上周四反覆考驗80元心理大關，周五逆市反彈，如能在此關逐步建立底部支持，或可留意部署好倉機會。看好可留意認購證（14906），行使價92.93元，12月到期，實際槓桿約5.4倍；也可留意牛證（65577），收回價76元，槓桿約7.7倍。

（免責聲明：本文資料及其內容由法興證券提供僅供參考，並不構成要約、招攬或邀請、宣傳、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何交易的任何建議或推薦。結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。結構性產品價格可升可跌，投資者有機會損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。牛熊證設有強制性收回特點，若相關資產價格/水平在到期前觸及收回價/水平，牛熊證會即時被強制性收回。在此情況下，N類牛熊證投資者會損失於牛熊證之全部投資而R類牛熊證之剩餘價值可能為零。在若干情況下，法興證券可能為唯一在交易所為結構性產品提供買賣報價的一方。閣下應詳細閱讀載有結構性產品條款及風險披露的有關上市文件。請於法興證券網頁hk.warrants.com參閱上市文件。）

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[法興證券上市產品銷售部]