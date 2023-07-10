法興證券：80元有支持 阿里牛65577

個股產品資金流方面，截至周三過去5個交易日，阿里巴巴（9988）相關認購證及牛證合共錄得2996萬元資金淨流入。目前市場上較活躍的阿里認購證為行使價約87元至100元附近的中期及中長期價外條款，實際槓桿約6倍至9倍。技術上，阿里股價上周四反覆考驗80元心理大關，周五逆市反彈，如能在此關逐步建立底部支持，或可留意部署好倉機會。看好可留意認購證（14906），行使價92.93元，12月到期，實際槓桿約5.4倍；也可留意牛證（65577），收回價76元，槓桿約7.7倍。

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