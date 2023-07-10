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陳永傑：加息周期將進最具挑戰階段

標籤：陳永傑

【明報專訊】美國聯邦儲備局預期今年仍會加息兩次，合共加0.5厘。據國際結算銀行（BIS）強調，隨着通脹可能變得根深柢固，全球空前加息周期正進入最具挑戰階段。

BIS發布年度經濟報告指出，貨幣政策收緊力度強勁，恢復價格穩定旅途的最後一站，將最為艱難。利率可能需要維持在更高水平，會比市場預期更長時間。

BIS表示，勞動力市場緊俏及服務價格持續高企，造成了通脹心理上佔據上風的實質性風險。在這種情况之下，工資及價格上漲開始相互強化。BIS總經理Austin Carstens表示，全球經濟正處於關鍵時刻，有機會實現軟着陸，但必須化解風險。

聯儲局加息即使步入尾聲，但聯儲局主席鮑威爾指出，續會加息兩次共約0.5厘。假如如BIS所言加息末段遇阻力，預計聯儲局仍會盡力達到目的，今年7月的一次加息0.25厘似乎機會很大，利率上升至5.25厘至5.5厘，加息機率超過86%。

至於9月的加息則有待研究，因為美元利率期貨顯示，到時加息的機率只得約20%，維持利率不變的機率高達69%，甚至減息0.25厘的機率竟然也有10%。11及12月聯邦基金利率依然維持5.25厘至5.5厘，到底今年內利率會是加一次抑或兩次0.25厘，筆者相信聯儲局理事會要大費精神。

聯儲局正如BIS所言會盡力加息，以求完成目標，但美元利率期貨也具有市場參考價值。究竟今年會加息一次還是兩次，暫時無法確定，但對於全球樓市股市投資者而言，今個加息周期快將終結，勢難再會出現去年中的連續4次加息0.75厘慘烈場面，現在全球樓股市場正在反彈。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]