廖偉強：優化辣招 免租金狂飈

各行各業，包括地產發展商及代理，在近期都有同感，就是覺得通關之後，生意沒有太大的改善，相信其中一個原因是很多香港人鬱悶太久，所以通關後的消費，都集中在報復式外遊。此外，受這幾年疫情的影響，很多香港人消費模式都變得保守，形成很多行業的生意不太理想。至於地產代理的生意，則因為買賣交投減少而變得如一潭死水。

不過，在租務市場又是另一回事。近期租賃交投異常活躍，除了因為多了觀望市况，轉買為租的人，同時亦因為政府輸入的內地人才陸續來港，這批人要居港滿7年才能退回辣招稅，所以大部分都不願意在這時候入市置業，寧願暫時租住單位，

事實上，住宅租金由年初至今，已累積接近一成升幅，在樓價停滯不前的情况之下，租金有如此的升幅，令買樓收租的回報率亦顯著上升，但在辣招的枷鎖之下，投資者購買第二個物業，需要額外付出15%的稅款，所以就算明知回報率會上升，亦只能按兵不動。

筆者認為，政府在這個時候，可以考慮分階段優化辣招，例如首先從價印花稅（DSD）着手，容許市民以標準稅率買第二個物業，一個自住，另一個則可出租，以應付大量輸入人才時的租住需求。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]