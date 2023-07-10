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布少明：「搶人才」反應佳 租巿升溫

標籤：布少明

【明報專訊】自從政府去年公布一系列「搶人才計劃」至今，申請數字高企，充分反映香港對各地人才的吸引力。其實由政府正式實施「高才通」計劃及取消優才計劃限額起，美聯移民顧問接獲查詢量即時大幅躍升，今年1月份接獲查詢量更按月激增近3.5倍，當中來自內地的查詢量佔高逾八成，可見不少內地人對移居香港趨之若鶩。同時香港「八大」連續數年放寬內地學生錄取人數，故全年預期有望批出約10萬宗申請，有助充實本港人才庫，以及填補人口流失。

事實上，內地與本港恢復通關及「搶人才計劃」的實施，對樓市的影響可謂立竿見影，尤其是租金水平更是持續向上，5月份美聯租金走勢圖連升4個月，並創15個月新高。

另一方面，按已知買家姓名作分析，今年首季內地買家（以買家姓名拼音辨別）佔個人買家於香港樓市的住宅註冊量比率，由去年第二季錄得的7.5%，連升3季至今年首季的13%，比率創出逾11年新高。

一手內地買家連升兩季

資料顯示，期內內地買家的一手所佔比率由去年第三季僅9%，連升兩季至今年首季的19.7%，按季急增5.6個百分點，創出約10年半高位；二手方面，同期內地買家佔比同步上升，首季錄得約11.7%，創出有紀錄以來新高，均彰顯內地買家對本地樓市的喜愛程度。

另上文提及「搶人才」計劃，包括「高才通」等計劃進一步增速，帶動租務市場表現。

至於各大專院校收內地生數目及比率與日俱增，加上現時已踏入樓市租務旺季，不少內地生來港讀書，衍生不少租樓需求。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]