布少明：「搶人才」反應佳 租巿升溫

事實上，內地與本港恢復通關及「搶人才計劃」的實施，對樓市的影響可謂立竿見影，尤其是租金水平更是持續向上，5月份美聯租金走勢圖連升4個月，並創15個月新高。

另一方面，按已知買家姓名作分析，今年首季內地買家（以買家姓名拼音辨別）佔個人買家於香港樓市的住宅註冊量比率，由去年第二季錄得的7.5%，連升3季至今年首季的13%，比率創出逾11年新高。

一手內地買家連升兩季

資料顯示，期內內地買家的一手所佔比率由去年第三季僅9%，連升兩季至今年首季的19.7%，按季急增5.6個百分點，創出約10年半高位；二手方面，同期內地買家佔比同步上升，首季錄得約11.7%，創出有紀錄以來新高，均彰顯內地買家對本地樓市的喜愛程度。

另上文提及「搶人才」計劃，包括「高才通」等計劃進一步增速，帶動租務市場表現。

至於各大專院校收內地生數目及比率與日俱增，加上現時已踏入樓市租務旺季，不少內地生來港讀書，衍生不少租樓需求。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]