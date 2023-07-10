馬泰陽：租賃市場進入旺季

筆者認為，隨着經濟逐步復蘇，能為租金帶來支持。首先，去年底政府公布一系列的「搶人才」計劃，政府吸納各方人才來港，據政府公布截至5月底的數據，各項人才計劃合共接獲8.4萬宗申請，共批出約4.9萬張簽證。加上政府早前擴大「人才清單」，即時擴大輸入「人才清單」的專業範疇，由原先的13項大增至51項。該批人才來港，為本港帶來大量的住屋需求，筆者認為他們大部分都會先租樓，增加本港的租務需求。

另外，暑假屬本港的租務旺季，除了本港的家長為子女遷至學校附近外，亦有不少內地及海外學生來港就讀，為本港的租務市場帶來支持；另一邊廂，本港樓市因加息等不明朗因素影響，有部分客人轉租買，進一步推動租務需求。當中又以鄰近大學、國際學校，甚至各個名校校網，鄰近院校的屋苑，在租務需求持續上升的勢頭下，租金回升。事實上，本港的租賃氣氛自6月起已非常熾熱，多個市區優質租盤更即日錄得成交。

隨着本港與內地及國際通關，有不少人才及錢財回流香港，帶動本港的經濟復蘇，加上本港的失業率維持3%，為租務市場帶來強心針。筆者認為，在租務需求持續的情况下，有利租金持續上揚。倘若下半年新盤及二手未能衝破悶局，料下半年樓價將持續整固，租金上升的局面。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]