moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

馬泰陽：租賃市場進入旺季

標籤：馬泰陽

【明報專訊】自政府推出多項「搶人才」的政策後，吸引了大量海外人才，甚至內地專才來港，帶動本港的住屋需求，加上暑假屬本港的租務旺季，為本港的租金帶來上升動力。事實上，據差餉物業估價署數據顯示，本港5月私人住宅租金指數升至180.6，按月升0.95%，連升4個月，按年升1.52%，今年首5個月升2.91%。

筆者認為，隨着經濟逐步復蘇，能為租金帶來支持。首先，去年底政府公布一系列的「搶人才」計劃，政府吸納各方人才來港，據政府公布截至5月底的數據，各項人才計劃合共接獲8.4萬宗申請，共批出約4.9萬張簽證。加上政府早前擴大「人才清單」，即時擴大輸入「人才清單」的專業範疇，由原先的13項大增至51項。該批人才來港，為本港帶來大量的住屋需求，筆者認為他們大部分都會先租樓，增加本港的租務需求。

另外，暑假屬本港的租務旺季，除了本港的家長為子女遷至學校附近外，亦有不少內地及海外學生來港就讀，為本港的租務市場帶來支持；另一邊廂，本港樓市因加息等不明朗因素影響，有部分客人轉租買，進一步推動租務需求。當中又以鄰近大學、國際學校，甚至各個名校校網，鄰近院校的屋苑，在租務需求持續上升的勢頭下，租金回升。事實上，本港的租賃氣氛自6月起已非常熾熱，多個市區優質租盤更即日錄得成交。

隨着本港與內地及國際通關，有不少人才及錢財回流香港，帶動本港的經濟復蘇，加上本港的失業率維持3%，為租務市場帶來強心針。筆者認為，在租務需求持續的情况下，有利租金持續上揚。倘若下半年新盤及二手未能衝破悶局，料下半年樓價將持續整固，租金上升的局面。

香港置業行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]