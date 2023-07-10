香港科技園助創科企業進軍中東市場

香港科技園公司主席查毅超博士很高興能為園區公司開拓中東市場，促成沙特阿拉伯企業落戶香港，讓兩地市場的創科發展達至互利雙贏的局面。而11家簽署合作備忘錄銳意進軍沙特市場的公司其中包括8家科技園園區公司：

．Aerosim (HK) Ltd.

．誠鐫科技

．豐疆智能國際（FJ Dynamics International Ltd.）

．自由緯度科技（FreeD Group Ltd.）

．GoGoChart Technology Ltd.

．Triavo Ltd.

．英矽智能（Insilico Medicine）

．諾輝健康（New Horizon Health）

促進企業加速發展

當中，豐疆智能國際財務總監張琦和自由緯度科技創辦人及行政總裁趙健鷹接受專訪時盛讚科技園加速公司成長。張琦表示：「對於初來香港開拓業務的企業，認識相關行業的公司及接觸相應的政府部門十分重要，而科技園公司提供了很多認識合作夥伴的機會，大幅度提升了工作效率，致使公司落戶科學園只有兩年多，但是發展速度較預期快。加上科技園公司提供不同增值服務，為業務帶來多方面發展，是次與沙特方面簽署合作備忘錄，是其中一個例子。」

豐疆智能國際成立近5年，總部位於新加坡，兩年前來港設立戰略據點，產品主要應用在建築測量和農業領域自動化上，目前產品已經銷售到全球140多個地區。張琦指出，沙特未來有大型基建計劃進行，而當地聘用員工的成本非常高，公司的產品用於建築測量行業，能助客戶節省人手，提高投資回報率。她期望簽訂合作備忘錄後能讓公司產品更快打入沙特市場。

科技園各類計劃助力深化業務

另一家簽訂合作備忘錄的公司自由緯度科技，成立於2016年，目前在全球各地11個地區設立據點，員工約300名，總部設於香港和新加坡，主要為客戶提供端對端的市場軟體即服務（Marketplace SaaS）解決方案。創辦人及行政總裁趙健鷹（Abel）表示：「科技園公司一直陪伴着我們、看着我們成長。」

他憶述公司剛開始時只有五、六個人，由於當時首次創業，仍在摸索學習的階段，科技園公司不同部門都提供了很多協助。公司2016年加入了科技園公司創科培育計劃（Incubation Programme），現在是科技園公司精英企業計劃（Elite Programme）的成員。「記得科技園帶我們去上海、北京會見不同的投資者和合作夥伴，讓我們第一次了解到外面的世界和市場狀況，真是大開眼界！從創科培育計劃，到現在的精英企業計劃，科技園為我們提供的資源如本地及海外投資者認識的機會，令我們的客戶也愈來愈多。」

作為一家初創企業，自由緯度科技很珍惜每一個機會。即使公司在2020年已進入了中東市場，Abel仍希望藉着這次簽署合作備忘錄的機會，與當地以及整個中東地區的企業開展更多合作。

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