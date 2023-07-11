阿里受惠完成整改 曾升5% 大行看好

花旗上調淨盈利預測

花旗發表報告指，因公司估值不高及集團擬分階段分拆業務上市，花旗將目標價由140元上調至145元，維持「買入」評級。

該行指，因上月「618」促銷活動反應優於預期，以及新投資支出增長受控，將2024及2025全年非會計準則淨盈利預測分別上調13.3%及18.4%，而2024及2025年全年收入預測則分別上調2.2%和2.7%。

該行續指，因內地政策寬鬆及「618」促銷活動效果較預期好，估計淘寶及天貓上半年的GMV增長會超出先前預期。而國際商業和內地消費服務呈現較預期好的勢頭，將有助帶動旗下速賣通、餓了麼及高德地圖業務。

摩通指估值偏低 籲增持

摩根大通亦發表報告指，因潛在客戶管理收入增長、旗下業務於未來半年至一年分拆、阿里巴巴持續回購行動，以及預計2024年市盈率低至9倍的低估值等因素，維持美股目標價140美元及該「增持」評級。該行分別上調集團2024及2025全年經調整純利預測2%及1%。

中信証券則於報告指，阿里巴巴基本面有邊際改善，以及推進分拆旗下業務，均有望催化公司股價，考慮到阿里巴巴集團其他業務尚未分拆上市，維持明年美股ADR目標價146美元及港股目標價142港元，兩者均維持「買入」評級。

中信証券分別維持2024至2026年非會計準則淨盈利預測為1581億元、1697億元及1817億元。