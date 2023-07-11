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內地CPI「歸零」 陷通縮邊緣

【明報專訊】內地通脹數據繼續反映復蘇放緩趨勢，國家統計局公布，6月居民消費價格（CPI）按年持平，低於市場預期的上升0.2%，亦較5月增速放緩0.2個百分點，撇除較波動的食品和能源價格，更反映消費需求的核心通脹按年上升0.4%，較5月放緩0.2個百分點，至2021年3月以來最低增速，反映內地接近進入通縮，分析指出6月價格下跌超出預期，市場對未來價格預期下降，或影響家庭和企業推遲生產和消費。

消費品跌價 6月CPI按年持平

6月內地CPI按月下跌0.2%，連續第5個月下跌。而6月內地通脹按年持平，是由食品價格按年上升2.3%帶動，而非食品價格則按年下跌0.6%，自2021年2月以來再次錄得按年下跌。市場期望今年由服務業帶動經濟復蘇，不過服務業價格在6月按年增0.7%，增幅連續第二個月放緩，按月亦只僅增0.1個百分點，消費品價格按年跌0.5%，連續第3個月下跌，按月跌0.3%。今年表現較強的旅遊類價格，按年增6.4%，惟按月增長持平，耐用品如服裝價格按年增0.9%，按月則跌0.2%。

匯豐指出，核心通脹按月下跌0.1%，反映物價廣泛地溫和調整，自年初的報復性消費消退。雖然服務業仍在健康增長擴張區間，不過增長趨勢放緩將影響城市就業崗位，為內地經濟復蘇帶來挑戰。

PPI按年跌5.4% 今年或續減息

6月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年跌5.4%，跌幅較市場預期的5%多，亦較5月擴大0.8個百分點。除了大宗商品價格下跌，拖累生產原料價格按年下跌6.8%外，消費品需求放緩傳導致生活原料價格按年下跌0.5%，耐用消費品出廠價格按年下跌1.5%。總結今年上半年，內地CPI升0.7%，PPI收縮3.1%。野村將今年CPI增長預測下調0.2個百分點至0.3%，其中今季預期將通縮0.2%，至第四季回復通脹0.2%，PPI則擴大收縮預期0.5個百分點至3.2%。經濟數據疲弱加上超低通脹，野村預期今年內人民銀行將減息兩次，每次各0.1厘，並再次下調存款準備金率0.25個百分點。

不過景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭則指信貸意欲疲弱下，貨幣刺激政策影響存有疑問，預期在未來數月政府或將實施更多財政刺激政策，包括加大基建、放寬房屋限購、科技製造業減稅，以及電動車額外補貼。