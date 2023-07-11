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科倫博泰下限定價 慧居首日力保不失

【明報專訊】主要於腫瘤學、免疫學及其他治療領域藥物發展的科倫博泰（6990）昨公布，最終以60.6元下限定價，集資約12.6億元，一手中籤率約為75%，認購兩手可穩獲一手，香港發售部分獲約0.27倍超購，而國際部分則獲2.4倍超購，公司於今日正式掛牌上市。

科倫昨富途暗盤微跌

科倫博泰昨日於富途暗盤一度曾跌2.97%，低見58.85元，其後反彈高見61.2元，收報60.05元，較發售價低約0.9%，一手帳面蝕55元，昨成交額達379.89萬元。集團暗盤價於耀才及耀立則無升跌，同收報60.6元。

於三北地區（華北、東北及西北）跨省提供供熱服務的慧居科技（2481）於昨日正式掛牌，以招股價3.6元平開，股價早段最高見3.62元後，曾一度跌至3.32元，較招股價低8.4%，收市企於3.6元，昨成交額達3717.5萬元。

萬達商管被凍資近51億

萬達集團旗下公司珠海萬達商業管理（萬達商管）被凍結近51億元。商業信息查詢平台內地天眼查App顯示，近日新增股權凍結信息，被執行人為大連萬達商業管理，凍結股權數額約為50.72億元人民幣，凍結期限自2023年7月4日至2026年7月3日，執行法院為廣東省湛江市中級人民法院。萬達商管於上月28日，第四次向港交所遞表申請上市，市傳集資30億美元，聯席保薦人為中信證券、摩根大通、瑞信。

萬達商管早於2021年申請香港上市，但申請兩度過期失效，於去年10月第三度遞表亦同樣失效。中證監曾於22日發信指，若萬達商業無法在今年底前成功上市，公司需向上市前投資者回購總值300億元人民幣股權。