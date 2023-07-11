任志剛：人幣國際化速度遜預期

【明報專訊】行政會議非官守成員、金融管理局前總裁任志剛昨出席一項論壇時表示，人民幣國際化多年來主要由下至上發展，長時間與不同部委交涉，亦要考慮不同因素，尤其政治層面，認為現時人民幣國際化速度較預期慢。此外，他指現時本港人民幣即時支付系統的每日交投量較港元為大，毋須擔心因香港離岸人民幣資金池小而未能容納很多國際交易活動的問題。他亦提到，多貨幣金融基礎設施平台，很適合香港作為國際金融中心的功能。
另外，任志剛認為，國際形勢逐漸緊張，中西金融戰難以避免，但指早前中美官方會面後，雙方都認為不要影響經濟與金融的發展，反映兩國關係有所回暖。任志剛又表示，港股現時市盈率倍數只有單位數，美股則有20至30倍，「中國包括香港，在外面有4萬多億美元淨資產，為最大債權國；而美國是最大負債國，有16萬億美元債務」。
任志剛又認為：「中國前景是好，但受西方傳媒做很多故事，影響大家對中國概念相關的事，令他們繼續觀望。」
至於香港在中東市場發展的角色，出席同一論壇的中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示，香港要主動增加熟識中東市場和文化的當地專家，以更穩固中東市場發展。同時，香港應作為內地與中東的協調者。他指出，部分中東企業有意增加人民幣資產，並對內房行業有興趣，故香港要幫助中東客戶了解更多內地市場和人民幣的優勢。
對於國際貨幣基金組織（IMF）早前發布的官方外匯儲備貨幣構成，人民幣佔比不足3%，美元則佔近六成。孫煜認為，雖然全球人民幣儲備較低，但人民幣有分散風險、更多投資回報等優勢，因此香港金融機構應要幫助全球客戶更了解其貨幣好處，並完善相關產品服務，增加市場流動性和為客戶降低成本。