moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

各國央行趨將黃金調回國內 景順調查指受美凍結俄儲備影響

【明報專訊】美國投資管理公司景順（Invesco）最新發表的調查報告指出，西方制裁俄羅斯並凍結其外匯儲備，促使更多國家增持黃金，並把黃金儲備運回本國。景順在今年1至3月期間，訪問了85家主權財富基金及57家央行，發現相當大比例的政府投資機構，對美國凍結俄羅斯儲備所開創的先例感到擔憂，大多數（58%）受訪機構同意，制裁俄羅斯使黃金更具吸引力。報告指出，愈來愈多央行不太願意將實物黃金資產存放在海外，接近七成（68%）受訪機構目前將黃金儲備存放於本土，比例遠高於2020年調查時的50%。

受訪的主權財富基金及央行，合共管理高達21萬億美元的資產。有匿名的西方央行官員稱，以往將黃金存放在倫敦，現已將其轉移回國，作為避險資產持有，確保其安全。負責該報告的景順駐倫敦公共機構主管Rod Ringrow表示，政府機構普遍認為，如果這是自己的黃金，就希望把它留在自己國家。

制裁俄國後 央行增購黃金

根據世界黃金協會（WGC）的數據，去年全球央行購入創紀錄的1136噸黃金，是連續12年黃金購買量上升。WGC的最新數據顯示，除土耳其以外，5月各國央行仍是黃金的淨買家。景順的調查顯示，逾四成受訪的政府投資機構預計在未來3年，增加投資組合中的黃金配置。

央行增購黃金，伴隨愈來愈多政府尋求儲備多元化的趨勢。自二次大戰以來，美元一直是世界儲備貨幣，但對於俄羅斯被逐出美元主導的全球金融體系，讓很多國家感到震驚，並為此尋求貿易備用貨幣。不過景順的調查顯示，受訪的政府投資機構普遍認為，除了美元作為全球主要儲備貨幣之外，沒有明顯替代品。只有18%受訪機構認為，人民幣將在5年內成為真正的儲備貨幣，相比去年同意這觀點的受訪機構達29%。

主權基金憂地緣緊張及通脹

在中美角力的陰影下，印度連續第二年成為最具吸引力的投資國家之一，而「近岸」（near-shoring，在產品銷售地點較近的地方建立供應鏈）的趨勢，正推動墨西哥、巴西等國家的發展。

近80%受訪機構認為，地緣政治緊張是未來10年的最大風險，83%認為通脹在未來12個月仍是令人擔憂的因素。報告稱，在截至去年12月的一年內，主權財富基金平均虧損3.5%。這是景順自2013年開始這項調查以來，首次錄得主權財富基金陷入虧損，這主要由於通脹高企打擊股債價格。

不過，隨着債券收益率上升，全球主權投資者正增加債券投資。在債券領域，74%的主權財富基金認為，新興市場和高收益債券具有吸引力。

部分受訪機構向景順表示，將在現有資產配置的規範內，盡可能大量購入固定收益產品，並考慮修改投資框架，以適應新的利率環境。

（綜合報道）

[國際金融]