AI帶挈「Magnificent 7」 今年市值大增32萬億

馬斯克斥朱克伯格是軟蛋

Meta行政總裁朱克伯格推出的Threads不足一周內吸引到超過1億用戶，令馬斯克經營的Twitter備受威脅。全球雲端平台Cloudflare指出，自Threads推出以來，Twitter流量下滑。在兩人的社交平台競爭白熱化之際，他們的口水戰也進一步升溫。雖然馬斯克挑戰朱克伯格進行的八角籠格鬥賽尚未進行，但馬斯克接連發帖，除嘲諷朱克伯格是個軟蛋（cuck，侮辱性詞語，指戴綠帽的男子、軟弱、沒骨氣的人，以及右翼用來形容持自由派觀點的人），又建議與對方進行一場「生殖器長度量度競賽」（dick measuring contest）。

事緣連鎖快餐店Wendy's的Threads官方帳號與朱克伯格互動，建議朱克伯格「應該去太空，讓他（馬斯克）真的瘋掉」。Wendy's是指朱克伯格應該開設一家可以與馬斯克旗下太空科技公司SpaceX競爭的公司，把馬斯克氣瘋。Wendy's的建議，獲朱克伯格回覆「笑哭」表情符。有Twitter用戶把朱克伯格與Wendy's之間的互動截屏，並轉貼到Twitter，給馬斯克注意到，他為此回覆道：「朱克伯格是個軟蛋（Zuck is a cuck）。」他之後又向對方發出生殖器鬥長的戰書，並附加一個間尺表情符。

Threads速吸逾1億戶 Meta股價做好

Threads自上周三推出以來，不足一周就吸引超過1億用戶，較OpenAI的人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT需要兩個月才衝破1億門檻快得多。相比下，Twitter去年夏季被私有化前，可變現的每日活躍用戶接近2.38億。Threads帳戶可與Instagram連繫，可加快其用戶群增長。Meta股價早段升逾1%，其他「Magnificent 7」股價下滑1至2%。

（綜合報道）

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