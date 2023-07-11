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梁天卓：從美國經驗看疫下教育政策

【明報專訊】之前說過不止一次，這次疫情對學童的學習造成了深遠影響。舉個例子，即使疫情逐漸緩解，美國多個州的學童成績也尚未恢復至疫情前的水平。根據最近的研究，僅有部分學生在英語和數學學科的學習損失中恢復。

這項名為《Post COVID-19 Test Score Recovery: Initial Evidence from State Testing Data》的研究包含了來自21個州的學校的數據。在這些學校中，學生在2020至2021學年期間的成績明顯下滑。結果顯示，僅有20%的學生在英語學科中恢復了學習損失，而數學則稍好，有37%的學生恢復了成績。

然而，各州之間的恢復率差異相當大。在一些州，如密西西比和南卡羅萊納，學生在英語學科中的成績已經完全恢復。然而，在堪薩斯和馬薩諸塞等州份，學生的英語成績持續下滑。在數學學科上，各州學生的成績都有所恢復，但都未能完全恢復。例如，密西西比和羅德島的學生數學成績恢復了70%以上，但在阿肯色和明尼蘇達，恢復率低於20%。

推閱讀提升計劃 恢復學習損失

面對學童學業成績受影響，政府在教育政策上可以做些什麼？研究發現，某些州的教育政策似乎對學童的學習恢復更有效。例如，早期實施閱讀提升計劃的州在英語學科上的恢復情况較好。特別是密西西比和南卡羅萊納這兩個州，他們分別在2013年和2014年開始實施閱讀科學（SOR）計劃，也是全美只有這兩個州份在2022年完全恢復疫情學習損失。這兩個州也採取了其他措施以提升閱讀能力，包括增加師資培訓、專業發展和教學。

我手頭上沒有香港學童的學習情况數據，但不難想像，本地學童的學習也同樣受到疫情及防疫措施的影響。在這方面，香港政府或許可以借鑑美國的經驗，特別是已經在提升學生閱讀能力方面取得成功的州份經驗，可供我們學習和參考。

中大亞太研究所經濟研究中心成員

http://facebook.com/tommyleungpage

[梁天卓 經濟學爸]