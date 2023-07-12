moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

內地上月社融增逾4萬億 勝預期 分析：M2等增速放緩 反映信貸需求下滑

【明報專訊】人民銀行公布6月金融統計數據，6月社會融資規模增量為4.22萬億元（人民幣，下同），好過市場預期的3.1萬億元，為2017年社融調整統計定義以來第二多的6月數據，僅較去年6月少增9859億元。截至6月底，廣義貨幣（M2）按年增長11.3%（見圖），高於市場預期的11.2%，不過增速按年降0.1個百分點，為去年5月以來新低，分析指雖然多個數據好過市場預期，不過社融餘額和M2按年增速放緩，反映內地投資、按揭等信貸需求正在下滑，與早前公布的採購經理指數（PMI）反映經濟放緩的走勢相符。

明報記者 歐陽偉昉

截至6月底，人民幣貸款增加3.05萬億元，高於市場預期的2.32萬億元，按年多增2296億元，其中主要反映按揭貸款的家庭中長期貸款，6月增加4630億元，反映消費的家庭短期貸款增加4914.6億元。

匯豐報告表示，6月信貸數據好過預期主要由家庭貸款走強推動，短期和長期均強於歷史趨勢，不過該行認為需要關注家庭長期貸款增長趨勢能否持續，因為與其他數據走勢不符，例如6月各線城市的新屋銷售低於去年水平，認為內房仍需要進一步的政策寬鬆措施打救。

匯豐：留意家庭貸款能否持續

此外，6月份企業中長期貸款增加1.59萬億元，較去年同期多增1430億元，匯豐報告指是企業得益於政府對製造業升級、綠色產品、基建等新增長動力的持續政策支持。雖然6月金融數據好過預期，但匯豐認為現時斷言見到轉捩點仍為時尚早，外圍需求、房地產疲弱，單靠本地消費不足以帶動更廣泛的復蘇，令內地經濟增長放緩，仍需要更多政策支持。

減息以外 需其他政策配合

除了M2外，截至6月底的狹義貨幣（M1）餘額按年增長3.1%，低於市場預期的4.5%，增速按年降2.7個百分點。同期社融規模存量按年增長9%，較5月增速降0.5個百分點，連續第二個月放緩。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷表示，除了投資、企業借貸等非政府實體經濟信貸需求下滑，上半年政府債券淨融資額按年減少1.27萬億元至3.38萬億元，他指地方政府債券發行量今年跌幅較急，或因為市場對地方債務風險憂慮影響相關債券發行。經濟的信貸需求不足，即使人行在6月減息，若沒有其他政策配合，單靠貨幣政策未必能有效推動經濟。