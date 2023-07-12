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科倫博泰首掛漲逾3％ Keep今掛牌暗盤微升

【明報專訊】內地生物醫藥公司科倫博泰（6990） 昨日首日掛牌，開市報60.6元，與招股價平開，其後一度衝高逾6%，曾高見64.5元。科倫博泰收報62.5元，升3.1%，全日成交1.24億元。以一手100股計，未計手續費，每手帳面最多賺190元。另外，內地最大線上健身平台Keep（3650）以招股價下限定價28.92元，每手100股，股份將於今日掛牌。

Keep一手中籤率40%

抽3手穩獲一手

Keep以招股價範圍28.92至61.46元的下限定價，料集資約1.92億元，中金為獨家保薦人，股份將於今日掛牌。股份香港公開發售部分錄得超額認購約2.08倍，1手中籤率約40%，抽3手（300股）即可穩獲一手；而國際發售錄得超額認購0.37倍。

暗盤表現方面，Keep於富途最高曾見33元，升14.1%，收報29.35元，升1.5%。以一手100股計，未計手續費，每手帳面僅賺43元；輝立平台的暗盤價則曾高見32.8元，升13.4%，收報29.5元，高招股價2%。

星健適醫療擬來港上市

集資最多39億元

另外，新加坡醫療設備公司健適醫療據報擬來港上市，集資最多5億美元（折合約39億港元）。彭博社引述消息報道，健適醫療已為潛在的香港IPO選定顧問，正與中信証券（6030）、高盛及摩根士丹利研究，最快明年上市。公司發言人回應，未有具體的IPO時間表或籌資金額目標。

報道引述消息指出，該公司曾考慮過今年IPO，惟最後擱置。IPO考量尚處於早期階段，發行規模和時間表等細節仍未定。

明報記者

[新股]