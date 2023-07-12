GfK獲香港電視收視研究6年合約 明年7月生效 數據樣本模式與現時相若

明報記者 蕭嘉聰

委員會由香港廣告商會（HK4As）旗下10家廣告媒體代理公司成員、有線寬頻（1097）旗下奇妙電視（HOY）、電視廣播（0511）（TVB）及電盈（0008）旗下香港電視娛樂（ViuTV）組成。

透過1000家庭研究收視行為

GfK表示，明年7月起將透過量度約2700個、來自1000個電視家庭戶的4歲或以上人士行為，並以公司專有的個人收視數據記錄儀，通過聲音分析用戶所觀看的節目，記錄包括直播、即日重溫等所有電視及不同觀看行為，於每個工作天提供數據。事實上，2018年至2023年負責香港電視收視研究的數據提供商CSM及Kantar，期內使用Kantar的人員測量儀，同樣是通過量度具代表性的2700人、來自1000個家庭戶的電視相關行為，兩者的數據樣本及模式基本相若。

委員會每5至6年進行評估

香港電視收視研究創辦委員會主席兼星傳媒體香港董事總經理劉淑儀表示，業界希望通過收視數據，了解港人看電視的習慣，電視台可從中調整節目，廣告公司亦為客戶設計合適媒介策劃，觸達其目標群眾。

她續稱，研究重心將在於獨立性、可靠性，以及透明度。一般而言，委員會每5至6年會進行評估，邀請一些具國際經驗進行數據測量的公司參加服務招標，相信GfK可為業界提供準確及可靠的數據。此外，由於香港免費電視收視率調查需保持連貫性，因此量度收視率的原則不會作大改變。

GfK媒介研究商務副總裁Lee Risk表示，收視研究可助媒介行業對市場有更深入了解，首階段將會仔細測量電視的使用習慣，考慮到用戶的媒體習慣變化，下一步會加入數碼方面數據，為業界提供更多準確的測量數據。