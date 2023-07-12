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澳門旅遊局：海外旅客返疫前兩成

標籤：經濟

【明報專訊】澳門旅遊局長文綺華昨日出席亞洲國際娛樂展開幕儀式後表示，現時內地、香港及海外訪客已經恢復至疫情前的60％、90％及20％。他們除了聯同六大博企、國泰航空（0293）及香港旅遊業界，赴泰國等外國市場推廣之外，亦擬引入新方式吸引海外客訪澳。

旅遊局長：擬引入新方式吸旅客

她說，自1月8日恢復通關後，日均訪客數目由1月份的4.5萬人，增至6月份的7.4萬人次，到7月份時周末兩日達日均10萬人次，7月份過去一周日均也有8萬人次。上半年訪客數目累計1160萬人次，冀努力達到此前經濟及財政司長李偉農所述目標全年達2400萬人次。

她又指現時澳門酒店業入住率已恢復至89％至90％，房價亦貼近疫情前，並正努力招聘人手，冀可迎接旺季需求，同時他們亦會聯同橫琴增加酒店供應。

在新增旅遊景點方面，澳門已加強沉浸式體驗、九澳、益隆炮仗廠、荔枝碗船廠及水上樂園等項目。另亦部署往來萬山群島、桂山島海島遊，配合當地往來東澳及外伶仃島的船運，構建新的旅遊產品。

文綺華說，旅遊局也和博企、國際酒店、國泰航空及大灣區航空合作，到泰國等海外市場推廣，甚至合作舉辦如世界旅遊經濟論壇等活動。他們還會留意，在借助海內外的地KOL（關鍵意見領袖）力量推廣澳門旅遊市場及產品。

金沙：正部署新建設

此外，出席同一埸合的金沙中國（1928）執董兼總裁王英偉指出，金沙在疫情期間仍不斷建設，冀疫情後吸引遊客重臨，他們正部署新建設。

他指出，相比全澳門只有4萬間酒店客房，新加坡及拉斯維加斯的客房數目更多，分別達6萬間及15萬間客房。同時新加坡同系酒店房間質素已見提升，因此澳門有需要在服務及檔次去作出競爭。

在新的10年，王英偉說，集團在威尼斯人旁邊的金光會展增加最少1.8萬平方米，期望在未來數個月獲批，以及於新賭牌完結前建成；同時會開設新的及提升金光綜藝館；在重建倫敦人旁的熱帶花園方面，他透露會參考新加坡Garden By the Bay的建設，令到新建室外溫室公園，可在好天之外，也能供遊人在雨天期間也能参觀；另亦計劃新增20間新食肆。

明報記者 陳偉燊 澳門報道