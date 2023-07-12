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吉利汽車：與母企及雷諾成立合資公司

【明報專訊】吉利汽車（0175）公布，於昨日與主要股東吉利控股及雷諾訂立出資協議及合資企業協議，三方同意成立合資公司以從事動力總成業務，以及以各自於Aurobay Holding、Aurobay SG及Horse Holding的所有股份向合資公司出資，以換取合資股份。

於交割後，吉利汽車的間接全資附屬公司AurobayHolding （BVI）、吉利控股之間接全資附屬公司GHPT Limited及雷諾分別擁有合資公司的33%、17%及50%之權益。而交割後吉利汽車削減於極光灣科技集團之權益構成視作出售事項，估計吉利汽車將因而錄得未經審核收益約為97.82億元人民幣。

吉利視作出售事項 料收益逾97億人幣

今次吉利汽車亦將與用於注入合資公司的「極光灣科技」及「吉利長興」簽署動力總成產品購買協議。吉利汽車指出，成立合資公司將整合集團、吉利控股集團及雷諾集團之內燃機、混合及插電式混合發動機及變速器業務。合資公司集團將自三方之間的重大策略、產品及地理互補性及規模經濟中獲益，亦令合資公司有機會獲得更多市場份額、面向新的第三方客戶、追求生產效率及開發創新技術解決方案。

吉利汽車認為合資公司可實現若干領域的潛在協同效應，包括透過向第三方原始設備製造商進行外部銷售增加總銷售額、尋求交叉銷售及交叉貼牌機會、透過供應商面板合理化及執行最佳定價提升盈利能力，及規範產品特徵及生產過程。而且，該完全自主的合資公司將令吉利汽車管理層可分配更多時間及資源，開發下一代純電動汽車產品組合，從而加快其轉型成為新能源汽車技術領域的行業領頭羊。

吉利昨日曾高見9.85元或升2.6%，全日收升1.25%，報9.72元，成交額2.58億元。