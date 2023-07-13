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大灣區GBA專題：港車北上投保 宜考慮加強保障額

【明報專訊】「港車北上」7月1日起實施，已獲批申請的香港私家車可經大橋往來香港與廣東省。港車北上便利香港居民以自駕方式到廣東省作短期商務、探親或旅遊，進一步善用港珠澳大橋和促進粵港澳大灣區的融合和發展。香港人可以利用假日在廣東省自駕遊當然是愜意之事，但在出發前投保一份有效保險是不可少。

明報記者 龍彩霞

港車北上的香港駕駛者需要一份第三者風險保險，亦須符合兩地的保險法規，包括為其私家車購買「符合國家規定的機動車交通事故責任強制保險」（即「機動車交通事故責任強制保險」（「交強險」）或「等效先認」保險）。香港駕駛者需要購買內地交強險，但保障額只有20萬元人民幣，若嫌保障額太小的話，可以考慮附加商業險一齊投保，保障額可以提升到100萬元至1000萬元人民幣。

駛經不同路段

須遵守所屬地域法例

申請港車北上的車輛每次入境內地後，可連續停留不超過30天，每年在內地累計停留不得超過180天。由於車主在香港行車是靠左行駛，但在內地及很多國家都是靠右行駛的，港車北上司機或需時習慣，若不幸在廣東省自駕遊時遇上意外造成損失，一份汽車保險便可發揮作用。港珠澳大橋橫跨香港、內地、澳門三地的水域，香港車輛使用不同路段時，要分別遵守所屬地域法例。

香港保險公司提供的「等效先認」保單，形式為於香港汽車保險保單上附加內地汽車保險，後者於內地有效，整張保單由一家香港保險公司出單，車主或司機毋須分開購買兩份保單。「交強險」在5座位或以下私家車保費每年約近千至1200港元，6座位至8座位保費約為1000至1400港元。

除了內地政府強制規定必須要有「交強險」外，內地亦有另一自選保障「商業險」，商業險每年保費約1100至1400港元，讓車主可得到更全面的保障。

附加商業險 可提高保額

市場上大部分保險公司提供的商業險，是將第三者責任保障的保額由「交強險」的20萬元人民幣提高至200萬元人民幣，同時車上人員責任保險保障受保車輛上司機及乘客的人身傷亡。但要注意的是，「商業險」是額外保障，只能在購買「交強險」時一同申請，故在投保時，不可單獨買「商業險」而不買「交強險」。讀者或會問：那麼只買「交強險」不買「商業險」又可以嗎？條例上雖然可以，但保障範圍和保額是否足夠，大家便要審慎考慮。

首階段有16家保險公司可以承保「等效先認」保險，在內地遇到交通意外的處理手法其實跟香港差不多，在意外發生後，記得保持冷靜，在確保自身安全後，宜即場拍照及拍片留下證據，之後便可打110（公安）或122（交通事故）向內地公安報案落口供，並打電話通知保單上提供的內地保險公司。

[活在灣區]