大灣區GBA專題：業界冀跨境理財通 可投資股票

倡銀行銷售員可主動向客戶推介

安永香港財富及資產管理服務主管合伙人林小芳表示，跨境理財通分南向通和北向通。南向通指內地合資格居民通過指定管道投資港澳銀行銷售的合資格理財產品；而北向通指港澳合資格居民通過指定管道投資內地銀行銷售的合資格投資產品。跨境理財通初階段主要涵蓋低至中風險、相對簡單的理財產品。香港財金官員在不少論壇談及希望「跨境理財通」吸引零售或機構投資者，林小芳表示，跨境理財通推出兩年來也應有所推進，其中在投資產品上可以考慮擴展至股票投資（即風險為第四類）。在高息環境下，跨境理財通多數產品是低風險低回報，難以引起投資者興趣。

現時銀行銷售的規定模式只能被動式銷售，投資者對跨境理財通產品有興趣，須主動向銀行銷售人員查詢，相關人員才可以向投資者解釋有關產品詳情。林小芳提議，如果銀行銷售人員可以主動推介表現秀麗或適合投資者產品，相信可以令跨境理財通更受歡迎。

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