聯儲前副主席：加息已到最後階段

克拉里達預期，美國通脹明年仍會超過2%的長期平均目標，至2025年才會接近2%，不過聯儲局已明言會在通脹降至2%前減息，以免在通脹進入目標範圍時仍在緊縮政策，他預期一旦有動力令通脹下降，當局便會開始考慮下調利率。他又認為，美國長遠的中性利率，即不會令經濟緊縮或擴張的利率水平在2.5厘至3厘，即新冠疫情爆發前的水平，不過未來央行量化寬鬆規模會較以往小，投資者需要持有更多主權債券，因此孳息率曲線料比過去傾斜，他預期未來3至5年會出現上述走向。

稱局方不會改變2%通脹目標

聯儲局在2020年更新政策目標，改以平均通脹水平為目標，長遠仍定為2%。市場有意見認為，聯儲局若在明年公布的檢討中提高通脹目標，會有助央行減少加息幅度，減低對美國經濟的影響。不過當年有參與目標政策設定的克拉里達認為，當局不會改變2%目標，雖然經濟在通脹處3%水平仍能運作，不過各國央行長期將目標定在2%，一旦改變將對央行信譽有影響，政策最好有路徑依循，根據現有政策而制定。他又指出，市場價格已反映聯儲局可以將通脹降至2%，若聯儲局現在表示可接受維持更高通脹水平，幾乎可以肯定債息率下跌、市場拋售風險資產，最終會損害經濟。

對於美國經濟預期，克拉里達指出美國需要通過勞工市場放緩，令工資通脹下降，無可避免會出現技術性衰退，至明年中美國失業率升至4.5%至5%，但他認為在此情况下仍可視為經濟成功軟着陸。