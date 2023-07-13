恒生首間「未來銀行」開幕 設智能櫃位

App設可疑交易舉報功能

恒生表示，為配合「未來銀行」的多元發展，恒生Mobile app將於7月底增設簡易版，提供較簡易的介面，處理基本數碼銀行服務，例如查看結餘、轉帳等。另外，App內增設懷疑可疑交易的舉報功能，按一鍵即可聯絡職員。

恒生銀行個人銀行業務分銷主管麥中和表示，智能櫃位除提供提款及存款服務，亦可更改客戶個人資料等全方面分行服務，與一般ATM定位不同。至於人手方面，他稱增設「未來分行」不會影響現時分行人手安排，目前人手與疫情前相若，亦會在大灣區及財富管理等業務，以及數碼大使方面招聘人手。

另外，金管局近日放寬自用住宅物業按揭成數，恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫表示，作為業界持份者會全方位配合，令到銀行體系可以保持整體穩定。被問及按揭查詢有否增多，她稱，市場消息仍要消化，亦很視乎客戶反應、樓市各方面因素。