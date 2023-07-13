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許正宇：ESG人才培訓課程達36個

【明報專訊】財經事務及庫務局長許正宇昨書面回覆立法會議員時稱，去年底推出為期3年的綠色和可持續金融培訓先導計劃，現時合資格培訓課程及資歷達36個，由本地大學專業進修學院、專業機構、國際培訓機構等提供，並會不斷更新。

循序漸進接軌ISSB準則

許正宇表示，該先導計劃撥款總額為2億元，供從業員及有關專業人士和修讀相關學科的學生及畢業生申請。申請人在完成合資格培訓或取得資歷後，可申領最多1萬元資助。截至今年本月初，已有38宗發還款項申請獲成功審批，涉及總資助金額超過22萬元。

對於國際可持續發展準則理事會（ISSB）上月發布國際財務報告可持續披露準則，許正宇表示，港府正考慮以循序漸進方式，將本地相關要求與該基準接軌。他續指，聯交所在今年4月發布適用於上市公司有關優化氣候相關匯報規定的公眾諮詢文件，建議的新氣候相關披露規定，以ISSB於去年3月發布的國際財務報告可持續披露準則作為參考，並按ISSB之後發布的相關考量加以補充或修改。諮詢期將於7月14日結束。聯交所會發表諮詢總結，將會顧及市場意見和ISSB發布的最終版本準則。

此外，他提及許多上市企業在內地擁有大規模的業務和價值鏈，證監會一直與中國證券監督管理委員會保持聯繫，以確保香港的方向與內地監管發展的步伐一致。