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新股略回暖 巨星暗盤升三成 Keep首掛保不失 連續7隻不破底近期罕見

【明報專訊】新股市場略為回暖，內地運動科技平台Keep（3650）首掛微升0.3%，成為連續第7家新股力守招價股不破底。今日上市的巨星傳奇（6683）減價重新招股超購12倍，約9000人申請，抽7手始穩獲派1手，按申請人數計，屬兩個半月以來新股中最受歡迎。不過，評論分析認為，僅個別新股表現較為突出，惟未反市况向好。

明報記者 鄺海盈

Keep昨升0.3% 收報29元

內地最大線上健身平台Keep昨日升0.08元報29元，成交金額約5630萬元。統計6月以來的新股首日均沒有破底，較4至5月上市的8隻新股中，7隻破底，表現明顯好轉。當中，6月上市的來凱醫藥（2105）首日即升逾兩成，艾迪康（9860）亦升逾12%。

不過，綜觀6月的新股認購人數仍維持於較低水平，部分新股錄不足2000人認購。

巨星傳奇一手中籤率30%

巨星傳奇一手中籤率30.02%至於再度招股的巨星傳奇以4.25元招股，較之前減價逾三成，集資額2.45億元。股份於香港公開發售部分合共錄得8928人認購，超額認購11.99倍，為近月內最多人認購的新股。一手中籤率為30.02%，抽7手（3500股）才穩獲一手。

巨星傳奇於昨日暗盤表現不俗，於輝立及富途均升逾三成，富途暗盤更高見5.93元，升幅達39%。以一手500股計算，輝立暗盤收報5.67元，賬面賺710元；富途暗盤收報5.66元，帳面賺705元。

分析：新股首日表現升幅屬個別

大華繼顯執行董事梁偉源表示，新股的超額認購人數並不多，反映投資者對新股的意欲不大，新股首日表現的升幅僅屬個別情况。他指出，巨星傳奇減價重來後，將集資規模縮小，今次定價較為貼近市場，市場反應較為積極。

梁偉源續稱，現時大市成交仍然偏低，市場對新股興趣一般，除非新股有獨特業務，以及在定價貼合市場。市場可憧憬大型科網股的分拆業務上市，或可帶動新股氣氛，惟新股市場仍需時間恢復。

早前四大會計師行發表新股展望，當中3家均下調全年新股集資額約近兩成，另一家則指要達成之前的預測有難度。4家會計師行分別預測本港全年新股集資額介乎1500億至1800億元。