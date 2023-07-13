路透：字節跳動允美員工售股套現

消息人士指出，字節跳動過去以「流動性事件（liquidity event）」作為兌現股票的前提，例如出售公司或IPO等，現時只要員工持股足夠時間，就有資格兌現股票獎勵。新股份兌現規則將適用於字節跳動美國員工，包括約7000名TikTok員工，消息人士指公司已在本周二通知員工。

報道指或反映公司不急上市

不過消息人士表示，股份規則改變對部分員工亦有不利之處，由於股份被視為美國應課稅項目，同樣適用於尚未出售股票的員工，因此員工將要自行繳納稅款，或出售部分股份來支付這筆費用。字節跳動發言人證實，公司已改變相關股份規則，目標是為員工提供具競爭力的獎勵，因此推出內部解決方案，使美國員工有資格參與未來股票回購計劃，但拒絕評論細節。

消息人士稱，字節跳動早於2017年曾在全球範圍內啟動針對員工股票的回購計劃，最近一次是4月，惟過去未完成擁有股票的美國員工無法參與，公司計劃今年第四季啟動回購。