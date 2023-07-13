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納指100採特殊調權 降巨企權重免過高

【明報專訊】納斯達克100指數將於7月24日開市前，進行特殊調權（special rebalance），重新分配成分股的權重，以解決少數科技巨企權重過高問題。由於科技股強勢反彈，使納斯達克100指數今年以來上漲近四成。相比下，標普500指數升幅約15%。

今次調整將基於截至7月3日的流通股數據，調整細節將於明日（14日）公布。根據Refinitiv的數據，截至周一收市，在納斯達克權重最高的5隻股票——微軟（美：MSFT；權重：12.91%）、蘋果（美：AAPL；權重：12.47%）、Nvidia（美：NVDA；權重：7.04%）、亞馬遜（美：AMZN；權重：6.89%） 和特斯拉（Tesla）（美：TSLA；權重：4.5%），合計的權重達到43.8%。為使權重較為平衡，這比例將降至38.5%。

蘋果Nvidia特斯拉等受影響

普遍分析認為，7隻被稱為「Magnificent 7」的AI概念股，包含5大傳統科技股「FAMGA」，即facebook母企Meta（美：META）、蘋果、微軟、Google母企Alphabet（美：GOOG）及亞馬遜，加上Nvidia及Tesla的權重將被下調。該指數通常在12月進行調整，並確保5隻最大股票的總權重保持在40%以下。在1998年和2011年，該指數亦曾進行特殊調權。

富國銀行的策略師預期，星巴克（美：SBUX）、食品巨企億滋（Mondelez）（美：MDLZ）、旅遊預訂網站Booking（美：BKNG）、生物製藥公司Gilead Sciences （美：GILD）等的權重將會增加 。今次權重調整意味大型ETF需調整持倉。市場人士預期，短期內科技巨企可能升勢受阻，但不會構成持久影響。

（綜合報道）

[國際金融]