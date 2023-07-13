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Arm傳洽引入Nvidia 成上市前錨定投資者

【明報專訊】《金融時報》引述知情人士稱，日本軟銀集團（日：9984）旗下晶片設計公司安謀（Arm），正商討引入人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia（美：NVDA），作為安謀最快9月在紐約首次公開招股（IPO）前的錨定投資者（anchor investor）。錨定投資者是IPO前，以固定價格購入大量公司股票的機構投資者，以確保股份的需求，吸引更多投資者參與IPO。消息指，Nvidia與晶片大廠英特爾（Intel）（美：INTC）是安謀現有幾個合作伙伴之一，安謀希望它們長期持股。Nvidia去年因監管機構反對，被迫放棄以660億美元收購安謀的交易計劃。

消息稱，軟銀創辦人孫正義親自為安謀尋找錨定投資者，目前潛在投資者仍就安謀的估值進行談判。熟悉談判的知情人士稱，Nvidia提出的入股價，使安謀估值介乎350億至400億美元，而安謀力爭接近800億美元的估值。軟銀於2016年以320億美元收購安謀。

知情人士稱，安謀希望Nvidia參投，從而將AI定位為安謀的發展重心，使AI成為招股書的重點。由於過去一年IPO市場低迷，許多科技初創企業正密切注視安謀能否順利上市，預計安謀將成為Rivian（美：RIVN）於2021年底上市以來，在美國上市的最有價值公司，其初始市值為700億美元。此外，美國一名聯邦法官裁定，微軟（美：MSFT）可完成對動視暴雪（美：ATVI）價值750億美元的收購，為兩家公司的合併交易在美國掃除主要障礙。英國監管機構亦態度軟化，表示願為交易問題進行談判。

（綜合報道）

[國際金融]