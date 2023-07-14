存款保障上限擬增至80萬 今起諮詢 人均GDP比率逾200% 九成存戶獲全額保障

明報記者 鄺海盈

存保會主席劉燕卿提到，當保障額提升至80萬元後，保障存戶數目將由2040萬個增至2123萬個，獲保障金額將由2.6萬億元增至3.3萬億元，將佔總體存款25%。保障額相對人均本地生產總值（GDP）的比例將由現時的129%提高至206%，在全球經濟體中排第六（見表），接近其他主要經濟體的中位數。

存保會：屬定期常規檢討

無關美地區銀行倒閉

存保會最近一次調整保障額是在2011年，保障額由當時的10萬元增至50萬元，今次再建議調升至80萬元。何漢傑指出，當局每5年檢討一次，並因應一些大變化，如國際存款機構的指引作出改變等檢討。劉燕卿則強調，是次檢討並不是因為美國有地區銀行倒閉引發，屬定期常規檢討，但同時承認有考慮相關因素。

存保會於今次的諮詢文件當中，亦提到銀行合併時的存款保障安排，如存戶在多於一間將合併的銀行有存款，相關存款在每間銀行分別繼續享有最高80萬元的保障額，即總額為160萬元，額外存款保障期為6個月。

上次調整2011年

保障額10萬加至50萬

另外，建議亦提到銀行除須在營業地點的當眼處展示存保計劃成員標誌外，亦需在其數碼渠道，如網站、流動應用程式中展示。考慮到私人銀行的客戶交易頻繁，銀行可向私人銀行客戶作出一次過負面披露（提醒不受保障），並取得他們的確認後，則毋須再次作出披露。

結構性存款虛擬資產

不考慮納入保障範圍

諮詢文件維持不建議將結構性存款納入計劃內，何漢傑解釋，此類存款屬投資產品，亦佔整體存款不多，因此沒有作出調整。至於近年興起的虛擬資產，他指屬投資工具，不會考慮納入保障範圍。存保會亦提及，自存保計劃2006年啟動以來，香港並無銀行倒閉。今次公眾諮詢期由即日起為期3個月，至10月12日止。