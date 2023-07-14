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總理祝福科網領漲 恒指升489點

標籤：經濟

【明報專訊】美國6月CPI遠低於預期，市場憧憬7月加息0.25厘即見頂，美元兌各主要貨幣急回，美匯指數大跌逾1%後續偏軟，推動亞洲股市全線做好，人民幣相對回穩，加上國務院總理李强點評平台經濟大有可為，ATMJ急漲近3%至6%，帶領恒指全日收升489點，報19,350點，重上19,000點大關，4日累漲985點，並收復20天及50天線，成交金額升至逾1100億元見近1個月高位，不過市場人士認為，目前難言大市是否已轉勢，而20,300點阻力甚大。

成交近1個月最多 北水淨沽出

隔晚美股三大指數做好，市場預期息口將見頂，人民幣一度強見7.16水平，昨日大市高開逾300點後愈升愈有，升幅一度擴大至507點，高見19,368點，但250天線見阻力，最終恒指收市升489點或2.6%，是1個月最大升幅，報19,350點，成交1113億元；國指收市升165點，收報6543點；科指升155點或3.8%，收報4237點。不過北水繼續淨沽出，昨淨沽3.3億元，為連續5日北水淨流走；南水北上合計淨流入135.85億元人民幣，較上日增加2.6倍，而南水為連續第4日淨流入。

藍籌股普遍向上，全日有藍籌73隻上升、5隻下跌，李强召開平台企業座談會，指示各級政府營造公平競爭的市場環境，稱平台經濟大有可為，希望廣大平台企業堅定信心向前看，重磅科技股齊升，連升5日的阿里巴巴（9988）升3.2%，騰訊（0700）升2.9%，美團（3690）漲5.7%，京東（9618）彈6.4%。金融股做好，友邦保險（1299）、中國平安（2318）齊升逾3%，藥明生物（2269）漲8.5%，為表現最好藍籌。

分析：美匯轉勢 改變資金流向

阿仕特朗資產管理董事鄭家華表示，港股始終未見連續幾天於250天線上收市，難言轉勢，昨天大市成交升至逾1100億元，但以升市計仍屬偏低，估計當中不少屬止賺盤。至於李强的講話，對於外資來說感覺應不大，相信主要是中資及北水借機炒作。

訊匯證券行政總裁沈振盈則較樂觀，他指過去一周每個交易日雖然都高開低收，但始終收市是一日高於一日，加上美匯轉勢導致資金流向改變，認為市况向好發展中，短線不排除出現回調，上望20,300點阻力較大。