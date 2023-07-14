證監會財局：上市公司可疑貸款增

條款對收款人十分有利

聲明指出，在某些個案中，貸款條款對收款人十分有利，他們不可能在別處以相同條款獲得貸款。在貸款變得無法收回後，上市公司便蒙受重大減值損失。在某些個案中，可疑貸款涉嫌用以掩飾挪用，或以其他欺詐方式使用公司資產。這些可疑安排亦可能作為公司的資金非真實進出流轉的一部分，目的為美化公司的財務前景，例如顯示銷售額上升及利潤增加的虛假表象，以支持財務報表所呈現的良好業績。

證監會及會財局指出，在調查個案揭示很多可疑貸款的商業理據薄弱或沒有商業理據。有從事貿易的上市公司以遠低於其資金成本的利率向某供應商授出貸款，不久即向一家財務公司取得一筆金額相近的貸款，利率是它向供應商收取的兩倍。這些可疑貸款大多沒有適當風險評估、盡職審查或文件紀錄，例如有提供系統服務的上市公司向並無業務關係的公司授出無抵押貸款，僅因管理層認為貸款人可能帶來新業務。

調查亦發現，大額貸款普遍未獲上市公司董事會的適當批核，有時是由主席單獨或與數名指定董事批核，甚至由較低層的管理人員在未經董事局正式審查的情况下批核。聯合聲明強調期望上市公司董事會及審核委員會負起應有的監察作用，核數師則有責任就公司的財務報表並無重大錯誤陳述（不論是否因欺詐或錯誤所致）作出合理保證。