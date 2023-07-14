moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

長實售波老道豪宅告吹 殺訂近21億 去年項目定價208億 指買方未如期付款

【明報專訊】長實（1113）去年9月定價207.66億元，出售波老道21號「21 BORRETT ROAD」予新加坡華瑞資本（Sino Suisse Capital）旗下基金LC Vision Capital的交易，因為對方未有按買賣協議的條款，支付10.38億元第一筆部分付款及其應計利息，交易因而告吹，並已沒收買方已支付的逾20.76億元一成訂金。

明報記者 陳偉燊

去年9月長實以總代價207.7億元，將波老道項目出售予華瑞。今次華瑞觸及的條款，主要涉及去年9月28日訂立買賣協議後，每隔6個月並分5期支付共涉83.07億元中的首期10.38億元之部分，按合約要在今年3月底支付，但長實指對方未有守協議支付有關金額及應計利息。按匯豐最新的最優惠利率5.75厘計，華瑞按比例最少要付近6000萬元到期利息。

趙國雄：甚為可惜 將按市况重新銷售

長實依約除了可向華瑞收取5期分期代價利息之外，若買方履約，尚可按華瑞要求在完成交易前獲長實提供不多於103.83億元賣方貸款，並依匯豐最優惠利率減2.25厘計息。這和過往長實在2016年出售上海世紀匯時提供126.5億元賣方融資收息同出一轍。

長實執行董事趙國雄昨回應事件，指該頂目位於香港最尊貴之山頂地段，乃一項稀珍的優質資產。他又稱：「由於市場不斷變化及利率變動，儘管雙方已嘗試在不損害權益的基礎上討論，研究不同方案解決問題，惟最終未能達成協議，集團只好執行相關合約條款，甚為可惜。集團將按市况重新作出銷售安排。」而長實公告指終止買賣不會影響業務及財務狀况。

長實中半山波老道項目交易告吹，萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，因交易涉及金額龐大，在現時高息環境下，買方在財務上的壓力遠比開始收購時高，或成為取消交易的原因之一；他又稱現時市場整體資金不足，部分大額交易在短期內有機會擱置或取消。

萊坊：金額大高息壓力增 或致取消交易

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，相信這是個別事件，撻訂反映買家可能覺得現在價格比去年簽約時已調整逾10%，才有這個決定。

本報曾經致電到華瑞在新加坡及香港的辦事處，以及發送電郵，均未能成功接觸該基金。華瑞本身來頭不小，為瑞銀前高層劉中興（Albert Liu）主理，在港向來低調，但該基金在港持有主板公司亞信科技（1675）6.47%股權，至昨日持貨市值約6.43億元。