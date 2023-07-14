內地6月進出口連跌兩月遜預期

電子類別進口挫 反映行業需求弱

從國家/地區進口額看，台灣、韓國的進口按年仍跌約15%（見表）；再從商品類別看，集成電路、半導體器件、液晶體平板顯示屏模組進口跌幅，亦介乎一成至兩成，反映電子行業需求仍然疲弱。出口方面，歐美市場仍然疲弱；甚至今年來一直為中國最大貿易伙伴的東盟，單計6月進出口總值亦按年跌1.5%，扭轉前5個月仍保有2.1%的增長勢頭。

高盛報告指出，6月份出口按年及按月均大跌，差於市場預測，主要是因貿易伙伴和產品出口普遍疲軟，表明外部需求疲軟。大宗商品進口金額因價格下跌而有所下降，但數量增長依然穩健。

受累外圍新訂單減 料受壓一段時間

按出口主要目的地劃分，中國的主要貿易伙伴出口額按年大幅下降，當中對美國和歐盟的出口均大幅下降，美國及歐盟按年分別跌23.7%及跌12.9%，較5月份跌幅18.2%及7%進一步擴大。而主要新興市場經濟體中，6月份對東盟的出口按年下降 16.9%，5月份則為跌15.9%，部分原因是去年基數較高。

大新銀行經濟研究及投資策略部指出，外圍經濟前景放緩，新訂單減少的情况下，內地整體出口，特別是出口往主要成熟市場，或仍會受壓一段時間。美日韓等國繼續對華實施科技限制，或繼續不利未來高端技術產品進出口。內地出口和投資均表現疲弱，消費表現也有所降溫，下周公布的第二季經濟增長復蘇動力會轉弱。