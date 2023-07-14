恒指公司：納外企入成分股 先考慮與大中華關連度

目前恒生綜合指數成分股僅有6家在港主要上市的外國公司，當中市值最大的為普拉達（Prada）（1913），但早前因意大利當局的稅務要求，未被納入至港股通，黃偉雄指出，此將會為納入的其中考慮因素之一。他又稱，恒指的透明度高，主要考慮上市公司的規模、盈利，但亦包括其他客觀準則。恒指最終目標為100隻成分股，目前未有時間表達至目標，若有合適的股份則會加入。

被問及納入外國公司是否有助吸引沙特阿美等外國巨企來港上市，黃偉雄回應，來港上市的吸引力在於簡單稅制、清晰的上市規章，有機會納入恒指可能是其中一個考量，但措施原意為重新定位恒指反映香港整體股票市場表現的指標。

稱恒指拖累MPF表現屬「誇大損失」

近年恒指表現一般，被指拖累MPF表現，恒指公司發表網誌指出，反映恒指變動連同股息計算總回報的股息累計指數（HSTRI）由2001年至2022年的年化回報率為4.8%，未計交易成本，22年的內部收益率（IRR）為4.6%。

網誌提到，若強積金成員於2001至2022年間，每月強積金供款1000元，名義供款總額為26.4萬元，總收益為18.5萬元，IRR為4.6%，而價格指數只能反映恒指升1.2%，低估了收益。不過，若於1年前開始供款，則將有52元的損失，IRR為0.8%，而單看恒指2022年下跌15.5%，誇大了損失。